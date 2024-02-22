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Стан постраждалих в результаті теракту в Одеській області — тяжкий, — Братчук

22 лютого 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стан постраждалих в результаті теракту в Одеській області — тяжкий, — Братчук
Автомобіль після вибуху. Фото: національна поліція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Унаслідок теракту в Одеській області постраждав керівник громадської організації "Дія" Альберт Кручинін та його дружина Наталя. Їх стан залишається стабільно важким. 

Про це в повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій братчук в етері національного телемарафону "Єдині новини".

Стан постраждалих у теракті

За словами Сергія братчука, лікарі наразі борються за життя Альберта та Наталі представників Української добровольчої армії. Про причини терористичного акту наразі говорити рано — це залишається таємницею слідства. 

"Лікарі роблять все можливе, щоб Альберт і Наталя Кручиніни якнайшвидше одужали. Слідство у справі триває, попередні висновки ще ніхто не озвучував і це зрозуміло, бо є таємниця слідства. Я думаю, що ці результати будуть оприлюднені і тоді можна буде говорити про те, що стало причиною цієї події", — зазначив речник Української добровольчої армії Південь.

Що відомо про теракт на Одещині 19 лютого

"Увечері у передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра — Альберт та Наталя Кручиніни", — зазначили у повідомленні.

За попередніми даними, під авто був прикріплений вибуховий пристрій, еквівалент якого становить близько 400 г тротилу. У постраждалих діагностували закриті та відкриті черепно-мозкові травми, струс, контузію, пошкодження барабанних перетинок і множинні вогнепальні осколкові поранення голови, забій головного мозку, численні опіки, вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітки та пробиті легені.

Командування УДА вважає, що цей злочин є терористичним актом, а головною з версій є діяльність російських ДРГ. Добровольча армія гарантує анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати диверсантів.

Наразі відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 ККУ. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, внаслідок теракту в Одеській області керівник громадської організації "Дія" Альберт Кручинін впав у кому. Його дружина Наталя наразі перебуває у стабільно тяжкому стані.

Також ми писали, що Грузинська Служба безпеки (СГБ) на митниці затримала вантаж з вибухівкою, який начебто приїхав з України. У відомстві зазначають, що він мав вирушити до російського Воронежу для "здійснення терактів".

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