Погода в Одессе 17 декабря: холодно, без осадков, сильный ветер

Сегодня, в среду, 17 декабря, в Одессе будет зимне, однако несколько теплее чем вчера. Осадков синоптики не прогнозируют. В то же время ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +4...+6 °C, днем потеплеет до +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, днем поднимется до +7...+12 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

