Погода в Одессе 17 декабря: холодно, без осадков, сильный ветер

Станет несколько теплее — чем удивит одесситов погода сегодня
Сегодня, в среду, 17 декабря, в Одессе будет зимне, однако несколько теплее чем вчера. Осадков синоптики не прогнозируют. В то же время ожидается достаточно сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +4...+6 °C, днем потеплеет до +9...+11 °C.
Погода в Одесской области
По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, днем поднимется до +7...+12 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.
Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, какой прогноз магнитных бурь для метеозависимых.
Читайте Новини.LIVE!