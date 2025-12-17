Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Станет несколько теплее — чем удивит одесситов погода сегодня

Станет несколько теплее — чем удивит одесситов погода сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 17 декабря: холодно, без осадков, сильный ветер
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 17 декабря, в Одессе будет зимне, однако несколько теплее чем вчера. Осадков синоптики не прогнозируют. В то же время ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +4...+6 °C, днем потеплеет до +9...+11 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, днем поднимется до +7...+12 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, какой прогноз магнитных бурь для метеозависимых.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации