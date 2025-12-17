Погода в Одесі 17 грудня: холодно, без опадів, сильний вітер

Люди на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 17 грудня, в Одесі буде зимно, однак дещо тепліше ніж учора. Опадів синоптики не прогнозують. Водночас очікується досить сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +4…+6 °C, вдень потеплішає до +9…+11 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +1 °C... +6 , вдень підніметься до +7…+12 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот із Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

