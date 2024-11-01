Когда начнется отопительный сезон в Одессе в 2024 году

Люди греются у батареи. Фото: иллюстративное/freepik

В Одесской мэрии наконец-то определились с датой начала отопительного сезона. Тепло начнут подавать со следующей недели, но не всем сразу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Отопительный сезон начнется в понедельник, 4 ноября. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы.

"Поскольку запуск отопления — сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет продолжаться от одной недели до 10 дней", — рассказали в мэрии.

Отметим, что тариф на тепло для бытовых потребителей в Одессе остается неизменным и составляет 1813 грн/гкал.

Ранее в КП "Теплоснабжение города Одессы" заверили, что горожане будут с отоплением даже в случае блекаутов. Все городские малые котельные снабдили генераторами для бесперебойной работы. Кроме того, в текущем месяце Одесса должна получить оборудование для когенерационных машин. Работы на объектах, где должны быть установлены машины, уже идут.

Напомним, в Киеве отопительный сезон уже стартовал. Также мы писали, почему украинцам отказывают в зимней субсидии.