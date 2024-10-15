Наскільки Одеса готова до опалювального сезону

Комунальники проводять роботи у котельні. Фото: КП "ТМО"

Взимку Одеса буде з опаленням навіть у разі масштабних відключень електроенергії. Принаймні, у цьому запевняють комунальники. Усі міські малі котельні забезпечили генераторами для безперебійної роботи.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси".

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У "ТМО" стверджують, що енергетики підготували 156 котелень в усіх районах міста. Обладнання пройшло випробування та передбачені регламентом роботи.

"Енергетики виконували роботи різного ступеня складності: усунення пошкоджень теплових мереж, ремонт котлів, систем горіння, насосів, газо- і теплопроводів, димових труб та іншого обладнання, за допомогою якого виробляється тепло", — зазначають комунальники.

Роботи тривають

Нагадаємо, в Одесі продовжуються роботи на обʼєктах, на яких будуть встановлені когенераційні машини. Йдеться про прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Перші два генератори мають встановити у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. У цьому місту допомагають японське агентство міжнародного співробітництва JICA та UNDP Україна. Наразі під машини облаштовують фундаменти, обладнання має прийти у листопаді.

Також тривають роботи на районній котельні "Північна-2", де буде встановлено нову димову трубу та газохіди. Проєкт реалізується за кошти ЮНІСЕФ. Зазначимо, що труба заввишки понад 100 метрів була зруйнована у листопаді минулого року сильним вітром. Котельня "Північна-2" забезпечує теплом десять дитячих садків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів, обслуговуючи загалом 120 тисяч мешканців міста.