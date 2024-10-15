Насколько Одесса готова к отопительному сезону

Коммунальщики проводят работы в котельной. Фото: КП "ТГО"

Зимой Одесса будет с отоплением даже при масштабных отключениях электроэнергии. По крайней мере, в этом уверяют коммунальщики. Все городские малые котельные снабдили генераторами для бесперебойной работы.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы".

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В ТМО утверждают, что энергетики подготовили 156 котельных во всех районах города. Оборудование прошло испытания и предусмотрено регламентом работы.

"Энергетики выполняли работы разной степени сложности: устранение повреждений тепловых сетей, ремонт котлов, систем горения, насосов, газо- и теплопроводов, дымовых труб и другого оборудования, с помощью которого производится тепло", — отмечают коммунальщики.

Работы продолжаются

Напомним, в Одессе продолжаются работы на объектах, на которых будут установлены когенерационные машины. Речь идет о приборах, производящих электричество и тепло, сжигая газ. Первые два генератора должны установить в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. В этом городе помогает японское агентство международного сотрудничества JICA и UNDP Украина. Под машины обустраивают фундаменты, оборудование должно прийти в ноябре.

Также продолжаются работы на районной котельной "Северная-2", где будет установлена новая дымовая труба и газоходы. Проект реализуется на средства ЮНИСЕФ. Отметим, что труба высотой более 100 метров была разрушена в ноябре прошлого года сильным ветром. Котельная "Северная-2" обеспечивает теплом десять детских садов, девять школ и шесть медицинских заведений, обслуживая в общей сложности 120 тысяч жителей города.