Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі у 2024 році

Старт опалювального сезону в Одесі — коли батареї потеплішають
В Одеській мерії нарешті визначилися з датою початку опалювального сезону. Тепло почнуть подавати з наступного тижня, проте не всім одразу.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Коли почнуть топити
Опалювальний сезон почнеться у понеділок, 4 листопада. Першими тепло отримають дитячі садочки, школи та лікарні.
"Оскільки запуск опалення — складний технологічний процес, підключення у межах всього міста триватиме від одного тижня до 10 днів", — розповіли у мерії.
Зазначимо, що тариф на тепло для побутових споживачів в Одесі залишається незмінним і становить 1813 грн/Гкал.
Раніше у КП "Теплопостачання міста Одеси" запевнили, що містяни будуть з опаленням навіть у разі блекаутів. Усі міські малі котельні забезпечили генераторами для безперебійної роботи. Крім того, у поточному місяці Одеса має отримати обладнання для когенераційних машин. Роботи на об'єктах, де мають бути встановлені ці машини, вже йдуть.
Нагадаємо, у Києві опалювальний сезон вже стартував. Також ми писали про те, чому українцям відмовляють у зимовій субсидії.
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