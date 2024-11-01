Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі у 2024 році

Люди гріються біля батареї. Фото: ілюстративне/freepik

В Одеській мерії нарешті визначилися з датою початку опалювального сезону. Тепло почнуть подавати з наступного тижня, проте не всім одразу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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Опалювальний сезон почнеться у понеділок, 4 листопада. Першими тепло отримають дитячі садочки, школи та лікарні.

"Оскільки запуск опалення — складний технологічний процес, підключення у межах всього міста триватиме від одного тижня до 10 днів", — розповіли у мерії.

Зазначимо, що тариф на тепло для побутових споживачів в Одесі залишається незмінним і становить 1813 грн/Гкал.

Раніше у КП "Теплопостачання міста Одеси" запевнили, що містяни будуть з опаленням навіть у разі блекаутів. Усі міські малі котельні забезпечили генераторами для безперебійної роботи. Крім того, у поточному місяці Одеса має отримати обладнання для когенераційних машин. Роботи на об'єктах, де мають бути встановлені ці машини, вже йдуть.

Нагадаємо, у Києві опалювальний сезон вже стартував. Також ми писали про те, чому українцям відмовляють у зимовій субсидії.