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Главная Одесса Стефанчук предложил ограничить выплаты части чиновников

Стефанчук предложил ограничить выплаты части чиновников

Ua ru
24 сентября 2026 18:31
Эксклюзив
Бюджет-2027: Стефанчук о выплатах чиновникам и экономии
Руслан Стефанчук в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ходе подготовки государственного бюджета Украины на 2027 год предлагается усилить экономию в государственном секторе. Речь идет об ограничении выплат отдельным категориям должностных лиц, пересмотре надбавок и доплат. При этом сокращения не должны касаться работников с большой нагрузкой. Отдельным приоритетом называют привлечение международных средств.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга в Одессе, передают журналисты Новини.LIVE.

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Какие расходы предлагают сократить

Подготовка бюджета-2027 продолжается перед первым чтением. По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в условиях войны должен действовать максимальный режим экономии. Одним из его предложений является ограничение максимальных выплат для большой категории государственных служащих и членов наблюдательных советов.

"Это не первый бюджет войны, и это страшно. Мы очень хотим, чтобы в Украине, наконец, мы начали говорить о бюджете мирного развития, но, к сожалению, он такой, какой есть", — заявил Стефанчук.

Отдельно речь идет о поиске средств не только за счет сокращения расходов. Среди приоритетов называют принятие законодательных актов, которые помогут привлекать финансирование по международным программам. Речь идет, в частности, о Ukraine Facility и программах Международного валютного фонда.

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"Очень жаль, но в одной гривне 70 копеек — это наша иностранная помощь. И мы должны это понимать, ценить, делать все для того, чтобы Украина не потеряла эту поддержку в такой сложный период", — добавил председатель ВР.

По словам Стефанчука, бюджет должен учитывать необходимость для Украины выстоять в войне и одновременно создавать условия для дальнейшего восстановления. Он также связывает бюджетные решения с завершением войны и достижением справедливого мира. Отдельно он подчеркнул необходимость восстановления страны и наказания виновных в преступлениях.

"Приоритеты — завершение этой войны. Приоритеты — достижение справедливого и устойчивого мира. Других приоритетов ни у меня, ни у кого из украинцев нет", — отметил Руслан Стефанчук.

Пересмотрят ли надбавки и премии

Вопрос экономии может касаться не только основных зарплат. Стефанчук заявил о готовности обсуждать пересмотр всех выплат в государственном секторе. По его мнению, система должна быть понятной и одинаковой по принципам для разных категорий работников.

"Поэтому речь идет не только о зарплате. Все должно быть пересмотрено. Надбавки, доплаты. Но это должна быть система достойного содержания человека", — добавил глава Верховной Рады.

Кроме того, он обратил внимание на выплаты членам наблюдательных советов. По его словам, некоторые из них получают по несколько миллионов гривен в месяц. Стефанчук считает, что в условиях войны такие выплаты требуют пересмотра.

"Когда в стране отдельные члены наблюдательных советов получают по 3–4 миллиона в месяц, это несправедливо, и этого не понимает никто в Украине", — сказал Стефанчук.

Также в парламенте работают над идеей единой тарифной сетки. Она, по замыслу, должна показывать работникам государственного сектора уровни должностей и соответствующие оклады. Такая система должна быть понятна человеку еще на этапе выбора профессии.

"Сейчас мы отдельно работаем над этим законодательным актом об отдельной тарифной сетке. Я думаю, что именно в диалоге мы найдем вариант, чтобы предложить Украине систему оплаты труда, которая будет честной, понятной и будет стимулировать человека становиться лучше и продвигаться вверх по этой тарифной сетке", — подытожил он.

Где еще будут искать экономию

Кроме того, был поднят вопрос о расходах на содержание органов государственной власти. Речь идет о 83,3 млрд грн без учета силовых структур, а также почти 12 млрд грн на областные и районные государственные администрации. Стефанчук заявил, что экономия должна касаться всех, но не должна означать полное прекращение финансирования работы государственных учреждений.

"Дело в том, что вопрос экономии должен касаться всех. Но мы должны понять, что существуют функциональные нагрузки, которые должны быть обеспечены институционально", — заявил Руслан Стефанчук.

По его словам, там, где расходы не соответствуют функциональной нагрузке, их нужно сокращать. В то же время работники, которые имеют большую нагрузку и выполняют свою работу, должны получать зарплату. При этом должен быть определен максимальный уровень выплат.

"Но там, где люди ходят на работу, честно выполняют свои обязанности и имеют огромную нагрузку, понятно, что они должны получать достойную зарплату, но должен быть установлен максимум, который они могут получить", — сказал он.

В то же время крупнейшим направлением расходов остается безопасность и оборона. При этом другие сферы также нуждаются в финансировании, поэтому бюджет, по словам Стефанчука, должен быть сбалансированным. Расходы должны соответствовать приоритетам государства.

"Мы также не можем сказать, что будем финансировать только войну, а все остальное — нет. Но то, что мы финансируем в этой сфере, должно быть сбалансировано и соответствовать тем критериям и приоритетам, которые ставит государство для достижения подлинного мира", — отметил председатель ВР.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область вошла в пятерку регионов Украины с наибольшим количеством новых судебных дел из-за задолженности по зарплате. За восемь месяцев 2026 года в Одесской области было возбуждено 260 таких дел. Значительная часть приходится на Одесский припортовый завод.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в 2026 году на муниципальные выплаты работникам образования предусмотрено более 165 млн гривен. Помимо основной зарплаты, педагогам могут начисляться доплаты, надбавки, премии и материальная помощь.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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