Бюджет-2027: Стефанчук про виплати чиновникам і економію

Руслан Стефанчук в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час підготовки державного бюджету України на 2027 рік пропонують посилити економію в державному секторі. Йдеться про обмеження виплат окремим категоріям посадовців, перегляд надбавок і доплат. Водночас скорочення не мають стосуватися працівників із великим навантаженням. Окремим пріоритетом називають залучення міжнародних коштів.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу в Одесі, передають журналісти Новини.LIVE.

Реклама

Які витрати пропонують скоротити

Підготовка бюджету-2027 триває перед першим читанням. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в умовах війни має діяти максимальний режим економії. Однією з його пропозицій є обмеження максимальних виплат для великої категорії державних службовців і членів наглядових рад.

"Це не перший бюджет війни і це страшно. Ми дуже хочемо, щоб в Україні, врешті, ми почали говорити про бюджет мирного розвитку, але, на жаль, він є такий, як він є", — заявив Стефанчук.

Окремо йдеться про пошук коштів не лише через скорочення витрат. Серед пріоритетів називають ухвалення законодавчих актів, які допоможуть залучати фінансування за міжнародними програмами. Йдеться, зокрема, про Ukraine Facility та програми Міжнародного валютного фонду.

Читайте також:

"Великий жаль, в одній гривні 70 копійок — це наша іноземна допомога. І ми повинні це розуміти, цінувати, робити все для того, щоб Україна не втратила цю підтримку в такий складний період", — додав голова ВР.

За словами Стефанчука, бюджет має враховувати потребу України вистояти у війні та водночас створювати умови для подальшого відновлення. Він також пов'язує бюджетні рішення із завершенням війни та досягненням справедливого миру. Окремо наголосив на необхідності відновлення країни та покарання винних у злочинах.

"Пріоритети завершення цієї війни. Пріоритети на досягнення справедливого і сталого миру. Інших пріоритетів ні в мене, ні в кого з українців немає", — зауважив Руслан Стефанчук.

Чи переглянуть надбавки та премії

Питання економії може стосуватися не лише основних зарплат. Стефанчук заявив про готовність обговорювати перегляд усіх виплат у державному секторі. На його думку, система має бути зрозумілою та однаковою за принципами для різних категорій працівників.

"Тому не тільки зарплата. Все має бути переглянуто. Надбавки, доплати. Але це має бути система гідного утримання людини", — додав очільник Верховної Ради.

Крім того, він звернув увагу на виплати членам наглядових рад. За його словами, деякі з них отримують по кілька мільйонів гривень на місяць. Стефанчук вважає, що в умовах війни такі виплати потребують перегляду.

"Коли в державі окремі члени наглядових рад отримують по 3–4 мільйони в місяць, це не є справедливо і цього не розуміє ніхто з України", — сказав Стефанчук.

Також у парламенті працюють над ідеєю єдиної тарифної сітки. Вона, за задумом, має показувати працівникам державного сектору рівні посад і відповідні оклади. Така система має бути зрозумілою для людини ще на етапі вибору професії.

"Ми зараз працюємо окремо над цим законодавчим актом про окрему тарифну сітку. Я думаю, що якраз у діалозі ми знайдемо варіант, щоб запропонувати Україні систему оплати праці в Україні, яка буде чесна, зрозуміла і буде спонукати людину ставати краще і рухатись вверх по цій тарифній сітці", — підсумував він.

Де ще шукатимуть економію

Крім того, порушили питання видатків на утримання органів державної влади. Йдеться про 83,3 млрд грн без урахування силових структур, а також майже 12 млрд грн на обласні та районні державні адміністрації. Стефанчук заявив, що економія має стосуватися всіх, але не повинна означати повне припинення фінансування роботи державних установ.

"Справа в тому, що питання економії має стосуватися всіх. Але ми повинні зрозуміти, що є функціональні навантаження, які повинні бути забезпечені інституційно", — заявив Руслан Стефанчук.

За його словами, там, де витрати не відповідають функціональному навантаженню, їх потрібно скорочувати. Водночас працівники, які мають велике навантаження та виконують свою роботу, повинні отримувати зарплату. При цьому має бути визначений максимальний рівень виплат.

"Але там, де люди ходять, чесно виконують свої роботи і мають величезне навантаження, зрозуміло, що вони повинні отримати збережну зарплату, але повинен бути максимум, який вони можуть отримати", — сказав він.

Водночас найбільшим напрямом видатків залишається безпека й оборона. При цьому інші сфери також потребують фінансування, тому бюджет, за словами Стефанчука, має бути збалансованим. Видатки мають відповідати пріоритетам держави.

"Ми не можемо також сказати, що тільки будемо фінансувати війну, всі інші — ні. Але те, що ми фінансуємо там, воно повинно бути збалансоване і повинно відповідати тим критеріям і тим пріоритетам, які ставить держава по досягненню справжнього миру", — зауважив голова ВР.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеська область увійшла до п'ятірки регіонів України з найбільшою кількістю нових проваджень через борги із зарплати. За вісім місяців 2026 року на Одещині відкрили 260 таких справ. Значна частина припадає на Одеський припортовий завод.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у 2026 році на муніципальні виплати працівникам освіти передбачили понад 165 млн гривень. Окрім основної зарплати, педагогам можуть нараховувати доплати, надбавки, премії та матеріальну допомогу.