"Стерненко — волю" — одесский активист напомнил о третьей годовщине протестов

Одесский активист Сергей Стерненко в наручниках Фото: Стерненко

23 февраля 2021 года состоялись акции " Стерненко —волю". Люди выходили на улицы в поддержку одесского активиста по всей Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам активист Сергей Стерненко.

"Ровно 3 года назад в этот день. Спасибо всем, кто боролся и помогал. Спасибо, что отвоевали справедливость" , — написал активист.

Что известно о деле Стерненко

В 2018 году на одесского ативиста совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сергей утверждал — действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.

Напомним, что 26 декабря 2023 года одесский суд закрыл дело о самозащите активиста Сергея Стерненко. В общей сложности судебные заседания длились почти 5 лет.

Также мы писали, что в сотрудничестве с monobank, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым UNITED24 запустила первый сбор на легендарные морские дроны СБУ Sea Baby. Эти беспилотные аппараты отлично зарекомендовали себя в противоборстве с кораблями русского флота. В настоящее время уже собрано более 200 миллионов гривен.