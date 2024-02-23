"Стерненку — волю" — одеський активіст нагадав про третю річницю протестів

Одеський активіст Сергій Стерненко у наручниках. Фото: Стерненко

23 лютого 2021 року відбулися акції "Стерненку — волю". Люди виходили на вулиці на підтримку одеського активіста по всій Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам активіст Сергій Стерненко.

"Рівно 3 роки тому цього дня. Дякую усім, хто боровся та допомагав. Дякую, що вибороли справедливість", — написав активіст.

Що відомо про справу Стерненка

У 2018 році на одеського ативіста скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

Нагадаємо, що 26 грудня 2023 року одеський суд закрив справу про самозахист активіста Сергія Стерненка. Загалом судові засідання тривали майже 5 років.

Також ми писали, що у співпраці із monobank, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим UNITED24 запустила перший збір на легендарні морські дрони СБУ — Sea Baby. Ці безпілотні апарати добре зарекомендували себе у протистоянні з кораблями російського флоту. Наразі вже зібрано понад 200 мільйонів гривень.