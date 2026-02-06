Штормовое предупреждение в Одессе 6 февраля: желтый уровень опасности

Стихия надвигается на Одессу — синоптики объявили об опасности
Сегодня, в Одессе ожидается резкое ухудшение погоды, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку дороги и тротуары превратятся в настоящий каток. Людям советуют по возможности оставаться дома и не парковать машины под деревьями или линиями электропередач.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем синоптики прогнозируют умеренные осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до -1...-3 °C, днем температура поднимется +1 до +3 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно, днем умеренные осадки, гололедица. На юге — дождь, на севере налипание мокрого снега, метель. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до -6 С°, на юге до +4 С°. Днем будет от +1 °С до +6 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.
Приметы на 6 февраля
- Солнечный день предвещает теплую и приятную весну.
- Тихая, безветренная погода обещает сухую и теплую вторую половину июля.
- Если нет ни ветра, ни дождя, крестьяне остерегались недостатка кормов для скота.
- Облака на ясном небе считали знаком хорошей погоды.
- Вечером на стол клали горсть ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
- Если утром зерна становилось больше, это воспринимали как добрый знак.
- Метель, заметающая дорогу, предвещала пасмурные дни и тусклое солнце.
- Метель на Ксению, по поверью, означала затяжную весну и недостаток кормов.
