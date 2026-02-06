Штормовое предупреждение в Одессе 6 февраля: желтый уровень опасности

Люди на улице во время непогоды во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в Одессе ожидается резкое ухудшение погоды, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку дороги и тротуары превратятся в настоящий каток. Людям советуют по возможности оставаться дома и не парковать машины под деревьями или линиями электропередач.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем синоптики прогнозируют умеренные осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до -1...-3 °C, днем температура поднимется +1 до +3 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем умеренные осадки, гололедица. На юге — дождь, на севере налипание мокрого снега, метель. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до -6 С°, на юге до +4 С°. Днем будет от +1 °С до +6 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 6 февраля

Солнечный день предвещает теплую и приятную весну.

Тихая, безветренная погода обещает сухую и теплую вторую половину июля.

Если нет ни ветра, ни дождя, крестьяне остерегались недостатка кормов для скота.

Облака на ясном небе считали знаком хорошей погоды.

Вечером на стол клали горсть ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.

Если утром зерна становилось больше, это воспринимали как добрый знак.

Метель, заметающая дорогу, предвещала пасмурные дни и тусклое солнце.

Метель на Ксению, по поверью, означала затяжную весну и недостаток кормов.

Напомним, мы писали о том, что в Харькове коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Город замело снегом, дороги и тротуары обрабатывают реагентами.

Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.