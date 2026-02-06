Видео
Популярные запросы

Главная Одесса Стихия надвигается на Одессу — синоптики объявили об опасности

Стихия надвигается на Одессу — синоптики объявили об опасности

Дата публикации 6 февраля 2026 05:46
Штормовое предупреждение в Одессе 6 февраля: желтый уровень опасности
Люди на улице во время непогоды во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в Одессе ожидается резкое ухудшение погоды, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, поскольку дороги и тротуары превратятся в настоящий каток. Людям советуют по возможности оставаться дома и не парковать машины под деревьями или линиями электропередач.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Днем синоптики прогнозируют умеренные осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура упадет до -1...-3 °C, днем температура поднимется +1 до +3 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем умеренные осадки, гололедица. На юге — дождь, на севере налипание мокрого снега, метель. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до -6 С°, на юге до +4 С°. Днем будет от +1 °С до +6 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 500-1000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 6 февраля

  • Солнечный день предвещает теплую и приятную весну.
  • Тихая, безветренная погода обещает сухую и теплую вторую половину июля.
  • Если нет ни ветра, ни дождя, крестьяне остерегались недостатка кормов для скота.
  • Облака на ясном небе считали знаком хорошей погоды.
  • Вечером на стол клали горсть ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
  • Если утром зерна становилось больше, это воспринимали как добрый знак.
  • Метель, заметающая дорогу, предвещала пасмурные дни и тусклое солнце.
  • Метель на Ксению, по поверью, означала затяжную весну и недостаток кормов.

Напомним, мы писали о том, что в Харькове коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Город замело снегом, дороги и тротуары обрабатывают реагентами.

Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна. В этом году он увидел свою тень, что говорит о задержке весны.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
