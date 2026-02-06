Штормове попередження в Одесі 6 лютого: жовтий рівень небезпеки

Люди на вулиці під час негоди. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, в Одесі очікується різке погіршення погоди, через що синоптики оголосили штормове попередження. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними, оскільки дороги та тротуари перетворяться на справжню ковзанку. Людям радять за можливості залишатися вдома та не паркувати автівки під деревами чи лініями електропередач.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Вдень синоптики прогнозують помірні опади. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура впаде до -1...-3 °C, вдень температура підніметься +1 до +3 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень помірні опади, ожеледиця. На півдні — дощ, на півночі налипання мокрого снігу, хуртовина. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -1 С° до -6 С°, на півдні до +4 С°. Вдень буде від +1 °С до +6 °C, на півночі до -3 °C. На автошляхах видимість 500-1000 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 6 лютого

Сонячний день віщує теплу й приємну весну.

Тиха, безвітряна погода обіцяє суху й теплу другу половину липня.

Якщо немає ні вітру, ні дощу, селяни остерігалися нестачі кормів для худоби.

Хмари на ясному небі вважали знаком гарної погоди.

Увечері на стіл клали жменю жита, щоб дізнатися, яким буде врожай.

Якщо зранку зерна ставало більше, це сприймали як добрий знак.

Заметіль, що замітає дорогу, віщувала похмурі дні й тьмяне сонце.

Хуртовина на Ксенію, за повір’ям, означала затяжну весну та нестачу кормів.

