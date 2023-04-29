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"Стена героев": в Одессе открыли монумент в честь пограничников

29 апреля 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе открыли монумент в честь пограничников
Церемония открытия памятника. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В этом году пограничной службе Украины исполняется 105 лет. В честь юбилея в Одессе открыли монумент памяти всем погибшим героям-пограничникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации представителей городского совета, на монументе навсегда высечены имена 68 военнослужащих Государственной пограничной службы, погибших за суверенитет нашего государства.

"Городские власти рядом с Вооруженными силами, с народом Украины, рядом с пограничниками, со всеми, кто сегодня защищает наше государство. Мы вместе, мы победим. Слава Украине!", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также чиновники добавляют, что отважные герои-пограничники стали символом достоинства, каждый из них совершил подвиг, восстав против насилия и несправедливости. Они отдали жизнь за новую, возрожденную Украину.

Военные на открытии церемонии. Фото: Одесский городской совет
Стена памяти героев-пограничников. Фото: Одесский городской совет
Возложение цветов к монументу. Фото: Одесский городской совет

Отметим, что на днях в результате очередного обмена пленными домой вернулся воин из Одессы. Военный служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

"За Умань!"

Украинские пограничники приготовили российским захватчикам возмездие за ракетную атаку по жилому дому в Умани Черкасской области, в результате которой, как известно, погибли по меньшей мере 20 человек.

Напомним, в Умани Черкасской области увеличилось количество погибших в результате российского удара по жилому дому. По последним данным, жертвами атаки кафиров стали 20 человек . Спасательная операция продолжается.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

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