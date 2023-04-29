В Одесі відкрили монумент на честь прикордонників

Церемонія відкриття монумента. Фото: Одеська міська рада

Цьогоріч прикордонній службі України виповнюється 105 років. На честь ювілею в Одесі відкрили монумент пам'яті всім загиблим героям-прикордонникам.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією представників міської ради, на монументі назавжди викарбувані імена 68-ми військовослужбовців Державної прикордонної служби, які загинули за суверенітет нашої держави.

"Міська влада поряд із Збройними силами, з народом України, поряд із прикордонниками, з усіма, хто сьогодні захищає нашу державу. Ми разом, ми переможемо. Слава Україні!" — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Також чиновники додають, що відважні герої-прикордонники стали символом гідності, кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості. Вони віддали життя за нову, відроджену Україну.

Військові на церемонії відкриття. Фото: Одеська міська рада

Стіна пам'яті героїв-прикордонників. Фото: Одеська міська рада

Покладання квітів до монумента. Фото: Одеська міська рада

Зазначимо, що днями раніше у результаті чергового обміну полоненими додому повернувся воїн з Одеси. Військовий служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

"За Умань!"

Українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за ракетну атаку по житловому будинку в Умані на Черкащині, внаслідок якої, як відомо, загинуло щонайменше 20 людей.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. За останніми даними, жертвами атаки окупантів стали 23 людей.

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.