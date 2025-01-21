Стену памяти павших воинов открыли возле Кафедрального собора на Пастера в Одессе

В Одессе открыли стену памяти. Фото: Veterans Hub Odesa

Накануне Дня Соборности Украины в Одессе, возле Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ, торжественно открыли четвертую очередь мемориала "Стена памяти". На нем выгравировано 90 имен защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.

Об этом сообщили в общественной организации Veterans Hub Odesa.

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Что известно о мероприятии

В ходе мероприятия семьи погибших военнослужащих 122-й бригады получили награды в знак уважения к жертвенности и мужеству их родных. Церемонию освятили священники Православной Церкви Украины во главе с архиепископом Одесским и Балтским Афанасием.

Священник читает молитву. Фото: Veterans Hub Odesa

Женщина плачет возле портрета погибшего военного. Фото: Veterans Hub Odesa

Присутствующие родственники, неравнодушные одесситы и духовенство склонили головы в общей молитве за души павших воинов, за тех, кто сейчас защищает страну, и за мирное будущее. Мемориал стал местом, где память о героях вдохновляет на единство и стойкость в борьбе за свободу.

Женщина смотрит на фото родного человека. Фото: Veterans Hub Odesa

Напомним, в десятую годовщину президент Зеленский почтил память защитников донецкого аэропорта.

Также мы писали, что в Одессе высадили деревья в честь погибших воинов.