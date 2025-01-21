Стену памяти павших воинов открыли возле Кафедрального собора на Пастера в Одессе

Стена памяти — в Одессе открыли четвертую очередь мемориала
Накануне Дня Соборности Украины в Одессе, возле Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ, торжественно открыли четвертую очередь мемориала "Стена памяти". На нем выгравировано 90 имен защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.
Об этом сообщили в общественной организации Veterans Hub Odesa.
Что известно о мероприятии
В ходе мероприятия семьи погибших военнослужащих 122-й бригады получили награды в знак уважения к жертвенности и мужеству их родных. Церемонию освятили священники Православной Церкви Украины во главе с архиепископом Одесским и Балтским Афанасием.
Присутствующие родственники, неравнодушные одесситы и духовенство склонили головы в общей молитве за души павших воинов, за тех, кто сейчас защищает страну, и за мирное будущее. Мемориал стал местом, где память о героях вдохновляет на единство и стойкость в борьбе за свободу.
Напомним, в десятую годовщину президент Зеленский почтил память защитников донецкого аэропорта.
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