Стіну памʼяті полеглих воїнів відкрили біля Кафедрального собору на Пастера в Одесі

В Одесі відкрили стіну памʼяті. Фото: Veterans Hub Odesa

Напередодні Дня Соборності України в Одесі, біля Кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ, урочисто відкрили четверту чергу меморіалу "Стіна пам’яті". На ньому викарбувано 90 імен захисників, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомили у громадській організації Veterans Hub Odesa.

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Що відомо про захід

Під час заходу родини загиблих військовослужбовців 122-ї бригади отримали нагороди на знак пошани до жертовності й мужності їхніх рідних. Церемонію освятили священники Православної Церкви України на чолі з архієпископом Одеським і Балтським Афанасієм.

Священник читає молитву. Фото: Veterans Hub Odesa

Жінка плаче біля портрета загиблого військового. Фото: Veterans Hub Odesa

Присутні родичі, небайдужі одесити та духовенство схилили голови у спільній молитві за душі полеглих воїнів, за тих, хто нині боронить країну, та за мирне майбутнє. Меморіал став місцем, де пам’ять про героїв надихає на єдність і стійкість у боротьбі за свободу.

Жінка дивиться на фото рідної людини. Фото: Veterans Hub Odesa

Нагадаємо, у десяту річницю президент Зеленський вшанував памʼять захисників донецького аеропорту.

Також ми писали, що в Одесі висадили дерева на честь загиблих воїнів.