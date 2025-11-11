Как одесситы вспоминают начало Первой мировой войны

Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Прошло более ста лет с момента окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года — конфликта, который разделил человечество на два лагеря и оставил после себя миллионы жертв. Во время Первой мировой войны Одесса играла важную стратегическую роль в южном регионе Российской империи. Город стал крупным тыловым центром — через порт проходили военные грузы, продовольствие и раненые с фронта. Здесь действовали госпитали, склады, учебные части, а также базировались корабли Черноморского флота. Однако сейчас для большинства современных людей это событие кажется далеким и забытым — в городских топонимах, старых мемориалах и семейных воспоминаниях.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они знают о Первой мировой и кто был ее участником?

Одесса в Первой мировой

Для Александра история Первой мировой не является абстракцией. Он хорошо знает о событиях, связанных с одним из австрийских командиров, который погиб в Одессе. Это попытка напомнить, что за официальными датами всегда стоят конкретные человеческие судьбы. И уважение к прошлому, ставшему частью городского ландшафта.

"На кладбище втором, христианском, на католическом участке есть могила фельдмаршала фон Бельса. Это австриец, который погиб, расстрелялся вот в этом доме, на бульваре, где был дворец командующего округом, а до недавнего времени был дворец моряков. И вот фон Бельс — это был человек, который командовал группой австрийских войск. Австрийцев встречали тогда как освобождение от большевиков, потому что большевики уже тогда столько преступлений здесь совершили", — рассказывает Александр.

Местный житель Александр о памятниках войны. Фото: Новини.LIVE

Для Юрия война — это не только страница в истории, а часть личной семейной памяти. Его прадед воевал в составе царской армии, и эта история передавалась из поколения в поколение как символ чести и долга.

"У меня Первую мировую войну прошел прадед, офицер царской армии. Получил звание и имел белый билет. У него трое детей осталось, но он пошел воевать за страну, такие благородные люди были", — рассказывает Юрий.

Одессит Юрий о прадеде. Фото: Новини.LIVE

Участники Участники войны

Вячеслав смотрит на историю более системно. Его знания о событиях Первой мировой свидетельствуют, что он не воспринимает эту тему поверхностно. Он видит в ней ключ к пониманию современных международных процессов, ведь именно та война заложила основы нынешней политической карты мира.

"Я знаю, когда она начиналась, почему она начиналась, и что она назревала. Это были Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Венгрия — почти вся Европа. Также Российская империя, которая как раз во время войны распалась. Польша тогда входила в ее состав. Италия была участником. И, кажется, Испания также", — отмечает Вячеслав.

Одессит Вячеслав о начале Первой мировой войны. Фото: Новини.LIVE

Войн не должно быть

Не все одесситы хорошо знают историю Первой мировой, но многие размышляют о ней сквозь призму современных событий. Кристина признается, что никогда не увлекалась историей, однако война — даже в воспоминаниях — вызывает у нее боль и страх. Для нее прошлое и настоящее тесно переплетены, и разговоры о далеких войнах невозможно отделить от нынешней реальности. Ее слова — это скорее не исторический анализ, а эмоциональная реакция человека, который ежедневно видит последствия новой войны.

"Я не особо люблю историю. И лучше бы мир был без войн — точно так же, как у нас сейчас война. Это тоже страшно. И думаю, несколько десятков лет назад ничего бы не изменилось", — говорит Кристина.

Одесситка Кристина о Первой мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Дарья смотрит на тему войны еще более обобщенно. Для нее не так важно, когда именно началась Первая мировая, как то, что все войны — проявление человеческой жестокости. Она говорит спокойно, но твердо, напоминая, что даже спустя сто лет человечество продолжает повторять старые ошибки.

"Вообще, если брать все войны, которые бывают, то война — это очень плохо. Мы, во-первых, люди, а не какие-то там звери. Но мы гораздо жестче, чем они. А так не должно быть", — говорит Дарья.

Местная жительница Дарья о войне. Фото: Новини.LIVE

Первая мировая война

Первая мировая война стала одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Она началась летом 1914 года после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево и быстро переросла в глобальный конфликт. В войне участвовали две крупные коалиции — Антанта (Британия, Франция, Российская империя, впоследствии США и Италия) и Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария). Миллионы солдат погибли на полях сражений, а целые города были разрушены. Война изменила карту Европы: распались великие империи, в частности Российская, Австро-Венгерская и Османская. Ее последствия стали предпосылкой для Второй мировой войны — еще более страшного испытания для человечества.

Несмотря на разницу в знаниях и подходах, все опрошенные сходятся в одном: война никогда не должна быть нормой. Для кого-то это история из учебника, для кого-то — семейная легенда, а для кого-то — эмоциональная параллель с настоящим. Но все понимают, что даже через сто лет эхо той войны напоминает о хрупкости мира.

