Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 06:33
обновлено: 21:53
Как одесситы вспоминают начало Первой мировой войны
Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Прошло более ста лет с момента окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года — конфликта, который разделил человечество на два лагеря и оставил после себя миллионы жертв. Во время Первой мировой войны Одесса играла важную стратегическую роль в южном регионе Российской империи. Город стал крупным тыловым центром — через порт проходили военные грузы, продовольствие и раненые с фронта. Здесь действовали госпитали, склады, учебные части, а также базировались корабли Черноморского флота. Однако сейчас для большинства современных людей это событие кажется далеким и забытым — в городских топонимах, старых мемориалах и семейных воспоминаниях.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они знают о Первой мировой и кто был ее участником?

Реклама
Читайте также:

Одесса в Первой мировой

Для Александра история Первой мировой не является абстракцией. Он хорошо знает о событиях, связанных с одним из австрийских командиров, который погиб в Одессе. Это попытка напомнить, что за официальными датами всегда стоят конкретные человеческие судьбы. И уважение к прошлому, ставшему частью городского ландшафта.

"На кладбище втором, христианском, на католическом участке есть могила фельдмаршала фон Бельса. Это австриец, который погиб, расстрелялся вот в этом доме, на бульваре, где был дворец командующего округом, а до недавнего времени был дворец моряков. И вот фон Бельс  это был человек, который командовал группой австрийских войск. Австрийцев встречали тогда как освобождение от большевиков, потому что большевики уже тогда столько преступлений здесь совершили", — рассказывает Александр.

Місцевий житель Олександ
Местный житель Александр о памятниках войны. Фото: Новини.LIVE

Для Юрия война — это не только страница в истории, а часть личной семейной памяти. Его прадед воевал в составе царской армии, и эта история передавалась из поколения в поколение как символ чести и долга.

"У меня Первую мировую войну прошел прадед, офицер царской армии. Получил звание и имел белый билет. У него трое детей осталось, но он пошел воевать за страну, такие благородные люди были", — рассказывает Юрий.

Одесит Юрій про прадіда
Одессит Юрий о прадеде. Фото: Новини.LIVE

Участники войны

Вячеслав смотрит на историю более системно. Его знания о событиях Первой мировой свидетельствуют, что он не воспринимает эту тему поверхностно. Он видит в ней ключ к пониманию современных международных процессов, ведь именно та война заложила основы нынешней политической карты мира.

"Я знаю, когда она начиналась, почему она начиналась, и что она назревала. Это были Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Венгрия  почти вся Европа. Также Российская империя, которая как раз во время войны распалась. Польша тогда входила в ее состав. Италия была участником. И, кажется, Испания также", — отмечает Вячеслав.

Одесит Вячеслав про початок першої світової війни
Одессит Вячеслав о начале Первой мировой войны. Фото: Новини.LIVE

Войн не должно быть

Не все одесситы хорошо знают историю Первой мировой, но многие размышляют о ней сквозь призму современных событий. Кристина признается, что никогда не увлекалась историей, однако война — даже в воспоминаниях — вызывает у нее боль и страх. Для нее прошлое и настоящее тесно переплетены, и разговоры о далеких войнах невозможно отделить от нынешней реальности. Ее слова — это скорее не исторический анализ, а эмоциональная реакция человека, который ежедневно видит последствия новой войны.

"Я не особо люблю историю. И лучше бы мир был без войн  точно так же, как у нас сейчас война. Это тоже страшно. И думаю, несколько десятков лет назад ничего бы не изменилось", — говорит Кристина.

Одеситка Кристина про першу світову війну
Одесситка Кристина о Первой мировой войне. Фото: Новини.LIVE

Дарья смотрит на тему войны еще более обобщенно. Для нее не так важно, когда именно началась Первая мировая, как то, что все войны — проявление человеческой жестокости. Она говорит спокойно, но твердо, напоминая, что даже спустя сто лет человечество продолжает повторять старые ошибки.

"Вообще, если брать все войны, которые бывают, то война  это очень плохо. Мы, во-первых, люди, а не какие-то там звери. Но мы гораздо жестче, чем они. А так не должно быть", — говорит Дарья.

Місцева жителька Даря про війну
Местная жительница Дарья о войне. Фото: Новини.LIVE

Первая мировая война

Первая мировая война стала одной из самых кровавых страниц в истории человечества. Она началась летом 1914 года после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево и быстро переросла в глобальный конфликт. В войне участвовали две крупные коалиции — Антанта (Британия, Франция, Российская империя, впоследствии США и Италия) и Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария). Миллионы солдат погибли на полях сражений, а целые города были разрушены. Война изменила карту Европы: распались великие империи, в частности Российская, Австро-Венгерская и Османская. Ее последствия стали предпосылкой для Второй мировой войны — еще более страшного испытания для человечества.

Несмотря на разницу в знаниях и подходах, все опрошенные сходятся в одном: война никогда не должна быть нормой. Для кого-то это история из учебника, для кого-то — семейная легенда, а для кого-то — эмоциональная параллель с настоящим. Но все понимают, что даже через сто лет эхо той войны напоминает о хрупкости мира.

Ранее мы писали о том, как относятся Одесситы к русскоязычным песням в период украинско-российской войны. А также о первых условиях для завершения войны в Украине.

Одесса опрос Новости Одессы люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации