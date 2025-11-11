Відео
Головна Одеса Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 06:33
Оновлено: 21:53
Як одесити згадують початок Першої світової війни
Люди на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Минуло понад сто років з моменту закінчення Першої світової війни 11 листопада 1918 року — конфлікту, який розділив людство на два табори та залишив по собі мільйони жертв. Під час Першої світової війни Одеса відігравала важливу стратегічну роль у південному регіоні Російської імперії. Місто стало великим тиловим центром — через порт проходили військові вантажі, продовольство та поранені з фронту. Тут діяли шпиталі, склади, навчальні частини, а також базувалися кораблі Чорноморського флоту. Проте зараз для більшості сучасних людей ця подія здається далекою і забутою — у міських топонімах, старих меморіалах і родинних спогадах.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони знають про Першу світову та хто був її учасником?

Читайте також:

Одеса у Першій світовій

Для Олександра історія Першої світової не є абстракцією. Він добре знає про події, пов’язані з одним із австрійських командирів, який загинув в Одесі. Це спроба нагадати, що за офіційними датами завжди стоять конкретні людські долі. Та повага до минулого, що стало частиною міського ландшафту.

"На кладовищі другому, християнському, на католицькій ділянці могила фельдмаршала фон Бельса. Це австрієць, який загинув, розстріляний ось у цьому будинку, на бульварі, де був палац командувача округом, а донедавна палац моряків. І ось фон Бельс — це була людина, яка командувала групою австрійських військ. Австрійців тоді зустрічали як звільнення від більшовиків, тому що більшовики вже тоді стільки злочинів тут скоїли", — розповідає Олександр.

Місцевий житель Олександ
Місцевий житель Олександр про пам'ятки війни. Фото: Новини.LIVE

Для Юрія війна — це не лише сторінка в історії, а частина особистої родинної пам’яті. Його прадід воював у складі царської армії, і ця історія передавалася з покоління в покоління як символ честі й обов’язку. 

"У мене Першу світову війну пройшов прадід, офіцер царської армії. Отримав звання і мав білий білет. В нього троє дітей залишилося, але він пішов воювати за державу. Тому що такі благородні люди були", — розповідає Юрій.

Одесит Юрій про прадіда
Одесит Юрій про прадіда. Фото: Новини.LIVE

Учасники війни

В’ячеслав дивиться на історію більш системно. Його знання про події Першої світової свідчать, що він не сприймає цю тему поверхово. Він бачить у ній ключ до розуміння сучасних міжнародних процесів, адже саме та війна заклала основи нинішньої політичної карти світу.

"Я знаю, коли вона починалася, чому вона починалася, і що вона назрівала. Це були Британія, Франція, Німеччина, Австрія, Угорщина — майже вся Європа. Також Російська імперія, яка якраз під час війни розпалася. Польща тоді входила до її складу. Італія була учасником. І, здається, Іспанія також", — зазначає В’ячеслав.

Одесит Вячеслав про початок першої світової війни
Одесит В'ячеслав про початок Першої світової війни. Фото: Новини.LIVE

Війн не повинно бути

Не всі одесити добре знають історію Першої світової, але багато хто розмірковує про неї крізь призму сучасних подій. Кристина зізнається, що ніколи не захоплювалася історією, проте війна — навіть у спогадах — викликає в неї біль і страх. Для неї минуле й теперішнє тісно переплетені, і розмови про далекі війни неможливо відділити від нинішньої реальності. Її слова — це радше не історичний аналіз, а емоційна реакція людини, яка щодня бачить наслідки нової війни.

"Я не дуже люблю історію. І краще б світ був без війн — точно так само, як у нас зараз війна. Це теж страшно. І думаю, кілька десятків років тому нічого б не змінилося", — говорить Кристина.

Одеситка Кристина про першу світову війну
Одеситка Кристина про Першу світову війну. Фото: Новини.LIVE

Дар’я дивиться на тему війни ще більш узагальнено. Для неї не так важливо, коли саме почалася Перша світова, як те, що всі війни — прояв людської жорстокості. Вона говорить спокійно, але твердо, нагадуючи, що навіть через сто років людство продовжує повторювати старі помилки. 

"Взагалі, якщо брати всі війни, які бувають, то війна — це дуже погано. Ми, по-перше, люди, а не якісь там звірі. Але ми набагато жорсткіші, ніж вони. А так не має бути", — каже Дар'я.

Місцева жителька Даря про війну
Місцева жителька Дар'я про війну. Фото: Новини.LIVE

Перша світова війна 

Перша світова війна стала однією з найкривавіших сторінок в історії людства. Вона почалася влітку 1914 року після вбивства австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєво і швидко переросла у глобальний конфлікт. У війні брали участь дві великі коаліції — Антанта (Британія, Франція, Російська імперія, згодом США та Італія) і Центральні держави (Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія). Мільйони солдатів загинули на полях битв, а цілі міста було зруйновано. Війна змінила карту Європи: розпалися великі імперії, зокрема Російська, Австро-Угорська та Османська. Її наслідки стали передумовою для Другої світової війни — ще страшнішого випробування для людства.

Попри різницю у знаннях і підходах, усі опитані сходяться в одному: війна ніколи не має бути нормою. Для когось це історія з підручника, для когось — родинна легенда, а для когось — емоційна паралель із теперішнім. Але всі розуміють, що навіть через сто років відлуння тієї війни нагадує про крихкість миру.

Раніше ми писали про те, як ставляться Одесити до російськомовних пісень в період українсько-російської війни.  А також про перші умови для завершення війни в Україні. 

Одеса опитування Новини Одеси люди війна
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
