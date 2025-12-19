Погода в Одессе на 19 декабря: холодно, без осадков, умеренный ветер

Женщина идет по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 19 декабря, в Одессе будет достаточно холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается умеренный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до +2...+4 °C, днем поднимется до +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Ветер северный, 5-10 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +4...+9 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, мы сообщали о том, что в каких областях Украины вчера снежило. Также мы писали о том, были ли магнитные бури за прошедшие сутки.