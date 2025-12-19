Погода в Одесі на 19 грудня: холодно, без опадів, помірний вітер

Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 19 грудня, в Одесі буде досить холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується помірний.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура впаде до +2…+4 °C, вдень підніметься до +7...+9 °C.

По Одеській області також буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +4…+9 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

