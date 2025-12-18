Прогноз погоди в Одесі на 18 грудня: прохолодно та вітряно без опадів

Люди гуляють на пляжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 18 грудня, в Одесі буде прохолодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується досить сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря вночі та вдень становитиме +8…+10 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до 0 °C... +5 °C, місцями до +9 °C, вдень — до +6…+11 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот із Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

