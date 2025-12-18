Прогноз погоды в Одессе на 18 декабря: прохладно и ветрено без осадков

Люди гуляют на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 18 декабря, в Одессе будет прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха ночью и днем составит +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 0 °C... +5 °C, местами до +9 °C, днем — до +6...+11 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

