Україна
Ветрено и холодно — погода в Одессе сегодня

Ветрено и холодно — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 05:46
Прогноз погоды в Одессе на 18 декабря: прохладно и ветрено без осадков
Люди гуляют на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 18 декабря, в Одессе будет прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха ночью и днем составит +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 0 °C... +5 °C, местами до +9 °C, днем — до +6...+11 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, мы сообщали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях сегодня будет снежить. Также мы писали о том, что на солнце зафиксировали 8 вспышек.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
