Прогноз погоды в Одессе на 18 декабря: прохладно и ветрено без осадков

Ветрено и холодно — погода в Одессе сегодня
В четверг, 18 декабря, в Одессе будет прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха ночью и днем составит +8...+10 °C.
Погода в Одесской области
По Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 0 °C... +5 °C, местами до +9 °C, днем — до +6...+11 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.
