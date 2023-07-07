Состояние Черного моря сегодня - эколог

Мусор на черноморском побережье. Фото: Новини.LIVE

Морская вода в одесском заливе соответствует нормам, а соленость практически вернулась к показателям перед терактом на Каховской ГЭС. Несмотря на улучшение качества воды, до сих пор на некоторых участках побережья есть остатки мусора как бытового, так и природного, который принес в Одессу шторм.

Действительно ли опасность уже отступила, а гражданам и экологии, не только Черному морю, но и окружающим природным системам, ничего не угрожает, об этом журналисты Новини.LIVE узнали у эколога Владислава Балинского.

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— Морская вода изменила свою окраску по сравнению с несколькими неделями раньше. Она стала прозрачной, в ней нет видимых глазу опасных элементов. Действительно ли экологическая угроза миновала?

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE

— Ситуация меняется каждый день: еще на прошлой неделе вода была действительно прозрачная, но ветер сегодня снова нагнал мусор, и водоем грязный. Но мощного опреснения и загрязнения мы уже не ощутим. К счастью, нам удалось избежать масштабного заморного процесса. В это время были сильные штормы, и мощный ветер большую часть загрязненной воды вымыл. Но следует понимать, что ситуация с загрязнением продолжается, а концентрация опасных веществ не уменьшается. Наш регион сильно зависит от воды, поступающей из Днепра. Сегодня по цвету морской воды видно, что она больше похожа на речную, соответственно и концентрация опасных веществ там до сих пор высокая.

Состояние морской воды и побережья. Фото: Новини.LIVE

— Какие наиболее опасные вещества попали в Черное море после теракта на Каховской ГЭС? На что они влияют? В чем вы видите наибольшую их угрозу?

Владислав Балинский об угрозах Черному морю. Фото: Новини.LIVE

— Во-первых, в Черное море попало очень большое количество биогенов. Их опасность состоит в том, что они могут приводить к заморным процессам. Завышение азотистых веществ в морской воде превышено в два раза, а в некоторых местах даже и больше. Кроме того, в море попало также и большое количество агрохимии. Часть из них мы рассматриваем как биогенные элементы: это азотные, фосфорные удобрения, а часть как устойчивые органические соединения, которые считаются очень опасными. К примеру, такие вещества, как ДДТ, или дуст его еще называют, он с конца 60-х годов был запрещен во всем мире, а в Советском союзе его использовали до 90-х годов. Это очень устойчивые соединения, их период разложения десятки лет, а концентрация очень высокая. После подрыва Каховской ГЭС из залежей их потоком воды принесло Черное море.

Несмотря на опасность, граждане отдыхают на побережье. Фото: Новини.LIVE

— На какие организмы и биопроцессы эти опасные вещества влияют?

— Во-первых, они оказывают влияние абсолютно на все организмы. А особенно на поверхность пищевых цепей, потому что она больше всего накапливает в себе концентрацию этих опасных веществ. Некоторое время нужно мониторить внимательно, как меняется эта концентрация и как на нее реагирует экосфера моря. К примеру, надо следить, чтобы мидии ни в коем случае не попали на стол, то же касается и рапанов. Ибо они несут угрозу жизни людей. Кроме того, среди опасных веществ есть и хлороорганические соединения. Они обладают свойством биоаккумуляции и накапливаются не только в организме человека, но и морских животных и вызывают ряд хронических заболеваний. Это то, что не диагностируется. Если не сдавать анализы, трудно определить их влияние на организм человека. Поэтому необходимо мониторить концентрацию этих веществ в воде. Скорее всего, рыба тоже будет представлять опасность для жизни человека.

Владислав Балинский о заморе живых биоресурсов. Фото: Новини.LIVE

— Когда, по вашим прогнозам, рыба может появиться на прилавках базаров и магазинов?

— Дело в том, что сейчас рыбалка в промышленных масштабах производится довольно ограниченно. Основная часть предприятий, занимавшихся морским рыбным промыслом, была расположена в районе песчаной пересыпи Нацпарка "Тузловские лиманы". Во время того, как россияне пытались захватить остров Змеиный, отлов рыбы был запрещен, поэтому на прилавки черноморская рыба из Украины не попадала. Что касается отлова рыбы сейчас в пресных водоемах, то большая часть из них не связана с Черным морем, поэтому опасности для людей нет.

Состояние морской воды. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС не было массового мора рыбы и в Черном море, потому что она смогла отойти немного дальше от опреснения. Больше всего пострадали мидии. В первую очередь это коснулось мелких моллюсков. На время их численность уменьшилась. Но здесь все будет зависеть от динамики развития ситуации. Мы не можем говорить, что все стабилизировалось и соленость в норме. Надеюсь, что в ближайшее время сохранится ветреная погода. Это поможет уберечь море от цветения и мора рыбы. Если будет жара и полный штиль на море, то стоит ожидать ухудшения экологического состояния в Черном море.

Коммунальщики выносят мусор с побережья. Фото: Новини.LIVE

— Специалисты констатируют, что соленость морской воды ниже двух промилле допустимой нормы. В сущности, рост опреснения уже остановился. С одной стороны, это хороший показатель, потому что морская вода возвращает свою привычную среду, а с другой — в течение последнего месяца произошли процессы, кардинально повлиявшие на экосистему Черного моря, что привело к гибели ряда животных. Какие из них погибли? Насколько, по-вашему, масштабны негативные последствия?

— Мы говорим о том, что погибла как раз большая часть пресноводных животных. Каховское водохранилище очень большое по объемам, соответственно и его экосистема богата рыбными биоресурсами. К примеру, в Национальном парке "Нижнеднепровский" ученые зафиксировали 68 видов рыб. А если возьмем отчеты Минагрополитики, то они называют ущерб, нанесенный экосистеме, около 3 млрд грн. Все пресноводные организмы, которые были смыты в море, умерли. Погибло множество и жителей Нацпарка. Там было зафиксировано около 1000 видов живых организмов, 350 из которых находились под охраной. К сожалению, те животные, которые не смогли уйти от большой воды, погибли. Кстати, после стабилизации солености в Черном море погибло и много лягушек и тритонов. И это тоже отрицательные последствия для экосистемы.

Бытовой и природный мусор. Фото: Новини.LIVE

— Черное море и до теракта на Каховской ГЭС каждое лето "успешно" цвело, зеленые водоросли в жаркие дни покрывали побережье. Насколько последние события добавили негативного воздействия на экосистему? И сколько нужно времени для того, чтобы восстановить ее?

— Пока море не цветет, и это уже хорошо. То, что вы видите зеленый цвет, то макромиры — прикрепленные растения. Но при том, что вода снова загрязнена и штиль, а температура высокая, то такие условия могут вызвать цветение морской воды, что, безусловно, и так ухудшит состояние экосистемы Черного моря, которая до сих пор не пришла в себя после недавнего загрязнения. Здесь нельзя четко спрогнозировать, сколько времени нужно для восстановления, потому что ситуация меняется ежедневно из-за погодных условий. В таком случае необходимо проводить мониторинг, чтобы понять, что происходит в море. Потому что поверхностно мы можем видеть, что море очистилось, а если нырнуть на дно, то там можно увидеть остатки мусора, тоже негативно влияющего на состояние воды.

Граждане отдыхают на море. Фото: Новини.LIVE

— Учитывая, что сейчас вода у побережья прозрачна, мы можем говорить о том, что масса загрязнения, первоначально пришедшая в Одессу, теперь пошла дальше и вскоре доберется до берегов Турции, Грузии, Болгарии и других стран. Как вы думаете, какой должен быть механизм международного сотрудничества в том, чтобы ликвидировать последствия загрязнения водоема? Что необходимо сделать каждой стране отдельно и вместе, чтобы уберечь экосистему моря?

— Проблема здесь в том, что эту ситуацию легче было не допустить, чем ликвидировать последствия. Наше влияние на столь обширную экосистему ограничено. Наши соседи сейчас думают больше о продлении курортного сезона, чем о негативном влиянии на экосистему Черного моря после теракта на Каховской ГЭС. Но глобальное влияние есть: в первую очередь он затронул шельфовую часть Черного моря. Здесь большое количество мигрирующих рыб, которые испытали негативное влияние после того, как большой объем пресноводной загрязненной воды попал в Черное море. Но, как видим, мощные ветры несколько выровняли ситуацию, потому что они отогнали загрязненную воду с побережья и не сосредоточили ее концентрацию в одних местах. Именно поэтому некоторые страны, имеющие выход к Черному морю, достаточно спокойно реагируют на ситуацию. А все потому, что в некоторых из них уже давно построены очистные сооружения, определенным образом влияющие на экосистему Черного моря. А вот что касается мусора, который попал в воду: пластик, деревья, островки, камыш, то вероятно, что он еще некоторое время будет мигрировать по морю, поэтому его нужно в любом случае убирать. Очень негативно отразится микропластик на зоопланктоне, а также на организме человека. Поэтому здесь нужно наладить систему ежедневного мониторинга за состоянием морской воды, ведь, к сожалению, сегодня не все загрязнители оцениваются, не повсюду берутся пробы воды. И вот это нужно сделать с помощью наших партнеров.