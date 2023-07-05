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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 5 липня

5 липня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 5 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода вже відповідає санітарним нормам. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, проби морської води, відібрані на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції В. Фонтану 03 липня, відповідають нормам щодо складу та властивостей. 

"Звертаємо увагу, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря, досі діє заборона на купання в морі, вилов та вживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження", — йдеться в повідомленні. 

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України", під час аналізу двох зразків питної води на показники санітарно-мікробіологічної чистоти та двох зразків на санітарно-хімічні показники, не було виявлено жодних відхилень від норми.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

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