Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 5 июля
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже отвечает санитарным нормам.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Анализ Черного моря
По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.
"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.
В каком состоянии питьевая вода
Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины", при анализе двух образцов питьевой воды на показатели санитарно-микробиологической чистоты и двух образцов на санитарно-химические показатели не было обнаружено никаких отклонений от нормы.
Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".
Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.