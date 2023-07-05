Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 5 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.

"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины", при анализе двух образцов питьевой воды на показатели санитарно-микробиологической чистоты и двух образцов на санитарно-химические показатели не было обнаружено никаких отклонений от нормы.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.