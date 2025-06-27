Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стрельба в Одесской области — травмирован 11-летний мальчик

Стрельба в Одесской области — травмирован 11-летний мальчик

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 23:58
В Одесской области произошла стрельба - травмирован подросток
Полиция на месте стрельбы в Одесской области. Фото: Нацполиция
Ключові моменти Стрельба в Одесской области — подробности

В Одесской области во время игры между подростками произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 11-летний мальчик.

Об этом информирует полиция Одесской области.

Реклама
Читайте также:
Одещина
Оружие, из которого стрелял мальчик. Фото: Нацполиция

Стрельба в Одесской области — подробности

В пятницу, 27 июня, в Одесской области 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки.

О происшествии, которое произошло сегодня, 27 июня, вечером в одном из сел Захаровской громады, в полицию сообщили медики.

Правоохранители предварительно выяснили, что во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец.

Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Отмечается, что после установления полных обстоятельств событию будет дана правовая квалификация.

Стрілянина на Одещині
Полиция на месте стрельбы в Одесской области. Фото: Нацполиция

Ранее мы информировали, что в пятницу, 27 июня, в центре Одессы на Соборной площади произошла стрельба.

Также мы писали, что в Харькове суд наказал мужчину, который выстрелил в грудь прохожему.

оружие стрельба полиция Одесская область расследование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации