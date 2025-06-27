В Одесской области произошла стрельба - травмирован подросток

Стрельба в Одесской области — травмирован 11-летний мальчик
В Одесской области во время игры между подростками произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 11-летний мальчик.
Об этом информирует полиция Одесской области.
Стрельба в Одесской области — подробности
В пятницу, 27 июня, в Одесской области 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки.
О происшествии, которое произошло сегодня, 27 июня, вечером в одном из сел Захаровской громады, в полицию сообщили медики.
Правоохранители предварительно выяснили, что во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец.
Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Отмечается, что после установления полных обстоятельств событию будет дана правовая квалификация.
Ранее мы информировали, что в пятницу, 27 июня, в центре Одессы на Соборной площади произошла стрельба.
Также мы писали, что в Харькове суд наказал мужчину, который выстрелил в грудь прохожему.
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