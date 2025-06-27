В Одесской области произошла стрельба - травмирован подросток

Полиция на месте стрельбы в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области во время игры между подростками произошла стрельба. В результате инцидента пострадал 11-летний мальчик.

Об этом информирует полиция Одесской области.

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Стрельба в Одесской области — подробности

В пятницу, 27 июня, в Одесской области 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки.

О происшествии, которое произошло сегодня, 27 июня, вечером в одном из сел Захаровской громады, в полицию сообщили медики.

Правоохранители предварительно выяснили, что во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик случайно выстрелил в грудь 11-летнему другу из пневматической винтовки, которую ему дал отец.

Пострадавшего госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Отмечается, что после установления полных обстоятельств событию будет дана правовая квалификация.

Полиция на месте стрельбы в Одесской области. Фото: Нацполиция

Ранее мы информировали, что в пятницу, 27 июня, в центре Одессы на Соборной площади произошла стрельба.

Также мы писали, что в Харькове суд наказал мужчину, который выстрелил в грудь прохожему.