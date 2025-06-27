На Одещині сталася стрілянина — травмовано підлітка

Поліція на місці стрілянини на Одещині. Фото: Нацполіція

В Одеській області під час гри між підлітками сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 11-річний хлопчик.

Про це інформує поліція Одещини.

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Стрілянина на Одещині — подробиці

У п'ятницю, 27 червня, в Одеській області 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки.

Про подію, яка сталася сьогодні, 27 червня, ввечері в одному із сіл Захарівської громади, в поліцію повідомили медики.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що під час гри біля нежитлової будівлі 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько.

Потерпілого госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Зазначається, що після встановлення повних обставин, події буде надана правова кваліфікація.

Поліція на місці стрілянини на Одещині. Фото: Нацполіція

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 27 червня, у центрі Одеси на Соборній площі сталася стрілянина.

Тако ми писали, що в Харкові суд покарав чоловіка, який вистрілив у груди перехожому.