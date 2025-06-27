На Одещині сталася стрілянина — травмовано підлітка

Стрілянина на Одещині — травмовано 11-річного хлопчика
В Одеській області під час гри між підлітками сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 11-річний хлопчик.
Про це інформує поліція Одещини.
Стрілянина на Одещині — подробиці
У п'ятницю, 27 червня, в Одеській області 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки.
Про подію, яка сталася сьогодні, 27 червня, ввечері в одному із сіл Захарівської громади, в поліцію повідомили медики.
Правоохоронці попередньо з’ясували, що під час гри біля нежитлової будівлі 10-річний хлопчик випадково вистрілив у груди 11-річному другу із пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько.
Потерпілого госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Зазначається, що після встановлення повних обставин, події буде надана правова кваліфікація.
Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 27 червня, у центрі Одеси на Соборній площі сталася стрілянина.
Тако ми писали, що в Харкові суд покарав чоловіка, який вистрілив у груди перехожому.
Читайте Новини.LIVE!