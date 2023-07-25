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Стрельба в Одессе: полиция ввела операцию "Сирена"

25 июля 2023 12:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стрельба в Одессе: полиция ввела операцию "Сирена"
Полиция фиксирует улики стрельбы в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Приморском районе Одессы на улице Базарной произошла стрельба . По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно сообщению очевидца, спецлиния "102" об инциденте была сообщена примерно в 11 часов утра. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, и уже введена операция под названием "Сирена".

Доказательства стрельбы. Фото: ГУНП в Одесской области

По данным правоохранителей, неизвестные лица, используя, предполагаемое, травматическое оружие, открыли огонь по автомобилю марки BMW, а после этого начали преследование автомобилями. Инцидент привел к механическим повреждениям нескольких припаркованных автомобилей в районе.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Напомним, житель Белгород-Днестровского обратился в полицию с жалобой о вооруженном хулиганстве, которое произошло на лестничной площадке многоэтажного дома. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в отца заявителя. Полиция расследует этот инцидент.

Также мы писали, что 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.

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