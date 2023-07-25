Стрілянина в Одесі: поліція ввела операцію "Сирена"

Поліція фіксує докази стрілянини в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

У Приморському районі Одеси на вулиці Базарній сталася стрілянина. За попередньою інформацією ніхто не постраждав.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Згідно з повідомленням очевидця, спецлінію "102" про інцидент було повідомлено приблизно о 11 годині ранку. Зараз на місці події працюють поліцейські, і вже введено операцію під назвою "Сирена".

Докази стрілянини. Фото: ГУНП в Одеській області

За даними правоохоронців, невідомі особи, використовуючи, припускається, травматичну зброю, відкрили вогонь по автомобілю марки BMW, а після цього розпочали переслідування автівками. Інцидент призвів до механічних пошкоджень кількох припаркованих автомобілів в районі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Обставини та учасники події встановлюються.

Нагадаємо, Мешканець Білгород-Дністровського звернувся до поліції зі скаргою про озброєне хуліганство, яке сталося на сходовому майданчику багатоповерхового будинку. Невідомий чоловік вистрілив з пістолета у батька заявника. Поліція розслідує цей інцидент.

Також ми писали, що 17 липня, у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.