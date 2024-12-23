В ТЦК прокомментировали видео якобы об убийстве мужчины

Мужчина стреляет из пистолета. Фото: иллюстративное/Ровенские новости

В сети распространяется видео якобы с выстрелами в помещении одного из одесских ТЦК и СП. Военные утверждают, что ничего подобного не происходило, а этот ролик регулярно "кочует" по пророссийским каналам и каждый раз преподносится как "новый случай".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Вражеский фейк

Командование Сухопутных войск провело проверку в Одессе и области по распространенному в сети видео. Как выяснилось, не было ни одного даже отдаленно подобного случая.

"Видео, распространяющееся в сети как подтверждение инцидента, не позволяет идентифицировать личности или обстоятельства происшествия, а его происхождение — вражеский телеграм-канал. Далее ролик подхватывают другие российские ресурсы или пророссийские каналы", — говорят в ЦПИ.

В Центре также рассказали, что один и тот же ролик "запускают" в сеть с определенной периодичностью.

Отметим, что видео опубликовал одесский нардеп-беглец Артем Дмитрук. Он сопровождал его комментарием, будто бы работники ТЦК застрелили отца мобилизованного, который пришел забрать сына.

Напомним, на днях в сети появился ролик о смерти мобилизованного в ТЦК в Одессе. На самом деле мужчине стало плохо, и его госпитализировали. Также мы рассказывали, что основная цель российских ИПСО.