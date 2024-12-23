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Стрілянина в одеському ТЦК — що говорять військові

23 грудня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У ТЦК прокоментували відео буцімто про вбивство чоловіка
Чоловік стріляє з пістолета. Фото: ілюстративне/Рівненські новини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У мережі шириться відео нібито з пострілами у приміщенні одного з одеських ТЦК та СП. Військові стверджують, що нічого подібного не відбувалося, а цей ролик регулярно "кочує" по проросійським каналам і щоразу подається як "новий випадок".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Командування Сухопутних військ провело перевірку в Одесі та області щодо поширеного у мережі відео. Як з'ясувалося, не було жодного навіть віддалено подібного випадку.

"Відео, яке поширюється в мережі як підтвердження інциденту, не дає змоги ідентифікувати осіб чи обставини події, а його походження — ворожий телеграм-канал. Далі ролик підхоплюють інші російські ресурси або проросійські канали", — говорять у ЦПД.  

У Центрі також розповіли, що один і той самий ролик "запускають" у мережу з певною періодичністю. 

Зазначимо, що відео опублікував одеський нардеп-втікач Артем Дмитрук. Він супроводив його коментарем, нібито працівники ТЦК застрелили батька мобілізованого, який прийшов забрати сина.

Нагадаємо, днями у мережі з'явився ролик буцімто про смерть мобілізованого у ТЦК в Одесі. Насправді чоловіку стало зле і його госпіталізували. Також ми розповідали, що є основною метою російських ІПСО.

Одеса стрілянина фейки Новини Одеси ТЦК та СП

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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