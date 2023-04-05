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Созданное убивать — помогает выживать: в Одессе из обломков ракет делают уникальные сувениры

5 апреля 2023 18:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе из обломков ракет делают уникальные сувениры
На николаевско-одесском производстве изготавливают сувениры из обломков российских самолетов и ракет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Из обломков русских самолетов и ракет мастера делают ножи, брелоки, жетоны с элементами трофейного вооружения россии. Половина прибыли идет на гуманитарную помощь пострадавшим от войны гражданам, а также закупку оборудования и техники для Вооруженных сил Украины.

Как обломки превращаются в сувениры журналистам Новини.LIVE показал мастер Сергей Чебась.

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Сергей Чебась приехал в Одессу из Николаева год назад. Там вражеская ракета разрушила мастерскую, в которой мужчина работал. Ему пришлось начинать все заново. На помощь пришли коллеги и знакомые из родного города. Они посылают Сергею обломки вражеских ракет, самолетов, истребителей, которые предоставляют бойцы Вооруженных сил Украины, а иногда и терробороны. Его задача — нанести соответствующую гравировку.

"Все начиналось с того, что на небольшом куске металла мы подписывали что это за обломок, где он упал. Но я подумал, что это не очень интересно и предложил разные варианты изготовления сувениров. Теперь подписываем изделия на иностранном языке, а дальше за такие сувениры иностранцы донатят на украинскую армию. Потом за перечисленные средства покупается все необходимое для наших военных", — рассказывает Сергей.

По его словам, больше всего пользуются спросом изделия в виде карты Украины и брелоки. Продукция в основном ориентирована на зарубежную реализацию. Или как поощрение для людей, которые помогают украинцам. Почти на каждом изделии есть надпись "Created to kill, help to survive", что в переводе означает "Созданное убивать, помогает выживать".

"У нас есть деталь от бомбардировщика С-30, который сбили минувшей весной над Очаковом. И в качестве хотя бы мизерной компенсации от того вреда, который он мог нанести, мы изготовим сувениры, которые в дальнейшем пойдут на реализацию", отмечает Сергей.

За брелок, говорит мастер, человек может задонатить 150-300 долларов. А однажды удалось за один обломок с подписью выменять четыре рации для бригады на Херсон.

В Николаеве, рассказывает Сергей, есть специальная мастерская, где нарезают обломки на сувениры. Материал: алюминий, титан, дюраль, разные сплавы. Труднее всего работать с обломками ракеты "Смерч".

"У нас есть обломки от ракет С-300. Они летели в направлении Николаева, но, к счастью, их сбили украинские  силы ПВО. Если фигурально обломок хорош, то из него можно сделать экспозицию. Один из таких обломков подарили одесскому ювелиру и он готовит сейчас сувенир для президента Украины", — говорит Сергей.

Есть в работе у мастера и 122 гильза украинской артиллерии. Именно с их помощью освобождали Херсон и отбивали оккупантов. Уже в скором времени такой сувенир будет представлен на всеукраинской выставке.

"Из маленьких гильз 30-32 калибра мы делали рюмки. Кстати, их ценность в том, что именно ими сбивают шахидов, которые летают на юге Украины. Один из наборов рюмок мы подарили мужчине, который шьет палатки для военных", отмечает мастер.

Особое внимание, говорит Сергей, уделяется элементам с номерами и аббревиатурами. Большинство из них заливают ювелирной эпоксидной смолой и придают изделию уникальную форму.

"Я с помощью специальной программы оформляю надпись. Язык выбираем украинский или английский. Преимущество лазерной надписи в том, что она не исчезнет, а останется навсегда. В общем, на изготовление одного жетона уходит несколько минут все зависит от материала, из которого его изготовили", — делится секретами изготовления Сергей.

Все обломки, с которыми работает мастер преимущественно из николаевского и херсонского направления. Их ценность, говорит Сергей, состоит в том, что за них можно выручить рации, буржуйки, кровати, матрасы. В день из небольшого куска можно изготовить 50 сувениров.

В дальнейшем люди, которые покупают данную продукцию, могут самостоятельно выбрать, куда направить благотворительную часть денег. Это может быть гуманитарная помощь для населения или приобретение необходимых вещей для армии.

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