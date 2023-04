В Одесі з уламків ракет роблять унікальні сувеніри

На миколаївсько-одеському виробництві виготовляють сувеніри з уламків російських літаків та ракет

З уламків російських літаків та ракет майстри роблять ножі, брелки, жетони з елементами трофейного озброєння рф. Половина прибутку йде на гуманітарну допомогу громадянам, які постраждали від війни, а також закупівлю обладнання і техніки для Збройних сил України.

Як уламки перетворюються на сувеніри журналістам Новини.LIVE показав майстер Сергій Чебась.

Читайте також:

Сергій Чебась приїхав до Одеси із Миколаєва рік тому. Там ворожа ракета зруйнувала майстерню, в якій чоловік працював. Йому довелося розпочинати все заново. На допомогу прийшли колеги та знайомі з рідного міста. Вони надсилають Сергію уламки ворожих ракет, літаків, винищувачів, які надають бійці Збройних сил України, а інколи й тероборони. Його завдання — нанести відповідне гравіювання.

"Все починалося з того, що на невеличкому шматку металу ми підписували що це за уламок, де він упав. Але я подумав, що це не дуже цікаво і запропонував різні варіанти виготовлення сувенірів. Тепер підписуємо вироби іноземною мовою, а далі за такі сувеніри іноземці донатять на українську армію. Потім за перераховані кошти купується все необхідне для наших військових", — розповідає Сергій.

За його словами, найбільше мають попит вироби у вигляді карти України та брелки. Продукція здебільшого орієнтована на закордонну реалізацію. Або як заохочення для людей, які допомагають українцям. Майже на кожному виробі є надпис "Created to kill, help to survive", що в перекладі — "Створене вбивати, допомагає виживати".

"У нас є деталь із бомбардувальника С-30, який збили минулої весни над Очаковом. І в якості хоча б мізерної компенсації від тієї шкоди, яку він міг завдати, ми виготовимо сувеніри, які надалі підуть на реалізацію", — зазначає Сергій.

За брелок, каже майстер, людина може задонатити 150-300 доларів. А одного разу вдалося за один уламок з підписом виміняти чотири рації для бригади на Херсон.

У Миколаєві, розповідає Сергій, є спеціальна майстерня, в якій нарізають уламки на сувеніри. Матеріал: алюміній, титан, дюраль, різні сплави. Найважче працювати з уламками ракети "Смерч".

"У нас є уламки від ракет С-300. Вони летіли у напрямку Миколаєва, але, на щастя, їх збили українські сили ППО. Якщо фігурально уламок гарний, то з нього можна зробити експозицію. Один із таких уламків подарували одеському ювеліру і він наразі готує сувенір для президента України", — каже Сергій.

Є в роботі у майстра і 122 гільза української артилерії. Саме з їх допомогою звільняли Херсон та відбивали окупантів. Вже незабаром такий сувенір буде представлено на всеукраїнській виставці.

"Із маленьких гільз 30-32 калібру ми робили чарки. До речі, їх цінність у тому, що саме ними збивають шахідів, які літають на півдні України. Один із наборів чарок ми подарували чоловіку, який шиє намети для військових", — зазначає майстер.

Особливу увагу, каже Сергій, приділяють елементам з номерами та абревіатурами. Більшість із них заливають ювелірною епоксидною смолою та надають виробу унікальну форму.

"Я за допомогою спеціальної програми оформлюю надпис. Мову вибираємо українську або англійську. Перевага лазерного надпису в тому, що він не зникне, а залишиться назавжди. Загалом, на виготовлення одного жетону йде декілька хвилин все залежить від матеріалу із якого його виготовили", — ділиться секретами виготовлення Сергій.

Всі уламки, із якими працює майстер, переважно із миколаївського та херсонського напрямків. Їх цінність, каже Сергій, у тому, що за них можна виручити рації, буржуйки, ліжка, матраци. За день із невеликого шматка можна виготовити 50 сувенірів.

Надалі люди, які купують дану продукцію, можуть самостійно обрати, куди спрямувати благодійну частину грошей. Це може бути гуманітарна допомога для населення або придбання необхідних речей для армії.