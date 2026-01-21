Мера пресечения Труханову — какое решение принял суд 21 января

Геннадий Труханов. Фото: Facebook Труханова

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Также с чиновника сняли электронный браслет.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Труханова Александра Лысака в среду, 21 января.

Какую меру пресечения суд избрал Труханову

Мера пресечения изменена на личное обязательство.

Отметим, что Труханов должен был находиться под домашним арестом до 28 января. На него было возложено обязательство являться по вызову следствия и суда, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и воздерживаться от контактов со свидетелями.

Дело Труханова

Труханова подозревают в служебной халатности из-за масштабного потопа в Одессе осенью 2025 года. Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам из-за неисправности ливневой канализации. Следствие установило, что чиновники знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли никаких мер.

Кроме Труханова подозрения получили еще несколько чиновников, а именно:

заместитель городского головы Валерий Силин,

заместитель мэра Анна Позднякова,

директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,

начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,

главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,

директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,

директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

