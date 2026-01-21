Запобіжний захід Труханову — яке рішення ухвалив суд 21 січня

Геннадій Труханов. Фото: Facebook Труханова

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Також з посадовця зняли електронний браслет.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Труханова Олександра Лисака у середу, 21 січня.

Який запобіжний захід суд обрав Труханову

Запобіжний захід змінено на особисте зобов’язання.

Зазначимо, що Труханов мав перебувати під домашнім арештом до 28 січня. На нього було покладено зобов’язання з’являтися за викликом слідства і суду, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та утримуватися від контактів зі свідками.

Справа Труханова

Труханова підозрюють у службовій недбалості через масштабний потоп в Одесі восени 2025 року. Стихійне лихо призвело до людських жертв через несправність зливової каналізації. Слідство встановило, що посадовці знали про несправність зливової каналізації, але не вжили жодних заходів.

Крім Труханова підозри отримали ще декілька чиновників, а саме:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

