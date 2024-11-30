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Суд на Одесчине наказал солдата за найденные патроны

30 ноября 2024 22:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Солдат Нацгвардии незаконно хранил боевые патроны
Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Суд Белгород-Днестровского района признал военнослужащего Нацгвардии виновным в незаконном хранении боевых патронов. Обвиняемый получил условный срок с испытательным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

По материалам дела, в январе 2024 года, выполняя боевое задание в районе "Кременские Леса" в Луганской области, обвиняемый нашел 374 патрона калибра 5,45 мм и положил их в свой рюкзак. Патроны хранились в его домовладении до момента изъятия в июле 2024 года. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что хранил патроны для возможной защиты своего дома. Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику от командования, а также отсутствие предыдущих судимостей.

Что решил суд

Солдат получил условный срок с испытательным сроком, в течение которого он должен соблюдать установленные обязанности и не нарушать закон. Конфискованные боевые запасы суд постановил передать Вооруженным Силам Украины для нужд обороны.

Напомним, в Одессе уроженец Алтайского края, получил условный срок за покушение на поджог автомобиля. Также во Львовской области освободили от отбывания наказания водителя микроавтобуса, совершившего смертельное ДТП.

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