Солдат Нацгвардії незаконно зберігав бойові патрони

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

Суд Білгород-Дністровського району визнав військовослужбовця Нацгвардії винним у незаконному зберіганні бойових патронів. Обвинувачений отримав умовний термін із випробувальним строком.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, у січні 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі "Кремінські Ліси" на Луганщині, обвинувачений знайшов 374 патрони калібру 5,45 мм і поклав їх до свого рюкзака. Патрони зберігалися у його домоволодінні до моменту вилучення у липні 2024 року. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що зберігав набої для можливого захисту свого дому. Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику від командування, а також відсутність попередніх судимостей.

Що вирішив суд

Солдат отримав умовний термін із випробувальним строком, протягом якого він має дотримуватися встановлених обов’язків і не порушувати закону. Конфісковані бойові припаси суд постановив передати Збройним силам України для потреб оборони.

Нагадаємо, в Одесі уродженець Алтайського краю, отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля. Також у Львівській області звільнили від відбування покарання водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.