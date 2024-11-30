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Суд на Одещині покарав солдата за знайдені патрони

30 листопада 2024 22:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Солдат Нацгвардії незаконно зберігав бойові патрони
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Суд Білгород-Дністровського району визнав військовослужбовця Нацгвардії винним у незаконному зберіганні бойових патронів. Обвинувачений отримав умовний термін із випробувальним строком.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

За матеріалами справи, у січні 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі "Кремінські Ліси" на Луганщині, обвинувачений знайшов 374 патрони калібру 5,45 мм і поклав їх до свого рюкзака. Патрони зберігалися у його домоволодінні до моменту вилучення у липні 2024 року. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що зберігав набої для можливого захисту свого дому. Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику від командування, а також відсутність попередніх судимостей.

Що вирішив суд

Солдат отримав умовний термін із випробувальним строком, протягом якого він має дотримуватися встановлених обов’язків і не порушувати закону. Конфісковані бойові припаси суд постановив передати Збройним силам України для потреб оборони.

Нагадаємо, в Одесі уродженець Алтайського краю, отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля. Також у Львівській області звільнили від відбування покарання водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси військовослужбовці судові рішення

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