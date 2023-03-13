Суд над бойцом ТРО в Одессе

Военному избрали меру пресечения

В Одессе судят военнослужащего терробороны. Причина — отказался ехать на фронт.

Об этом стало известно из Единого госреестра судебных решений.

Меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога военнослужащему избрали в Киевском райсуде Одессы.

По данным следствия мужчина отказался ехать служить в Донецкую область. Военный из города Раздельная — пулеметчик одной из бригад в Одесской области. Мужчина по приказу должен был на своем авто выехать в район выполнения боевых задач, но он отказался.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 402 Уголовного кодекса Украины.

В Киевском райсуде Одессы бойцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 апреля 2023 года с правом внесения залога в 214 720 гривен.

Между тем издание Думская сообщает, что речь идет о депутате Раздельнянского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, главе бюджетной комиссии собрания — Владимире Нестерове.

По информации издания, Владимир Нестеров — бывший руководитель и бенефициар компании "Нест-групп", соучредитель общественной организации "Край". Его мобилизовали в феврале 2022 года и назначили на должность командира стрелкового отделения в звании "старший сержант".

21 февраля 2023 года подразделение, в котором проходил службу Нестеров, получило приказ выехать на своем транспорте в район выполнения боевых задач на востоке Украины. Военнослужащие делать это отказались, и ими занялись военные контрразведчики и следователи ДБР.