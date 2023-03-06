мера та депутата на Одещині підозрюють в отриманні хабаря

Антикорупціонери завершили розслідування щодо мера та депутата на Одещині

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури завершили розслідування щодо мера та депутата з Одещини. Їх підозрюють в отримані неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, депутат у змові з мером одного з міст Одещини захотіли отримати 100 тис. дол. США за "сприяння" у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. 24 січня 2023 року під час одержання першого траншу у 50 тис. дол. США їх викрили. Наступного дня їм повідомили про підозру", — йдеться у повідомленні.

Як нагадали в НАБУ, 24 січня 2023 року під час одержання першого траншу у 50 тис. дол. США посадовців викрили. Їхні дії кваліфіковано за ч.4 ст.368 КК України.

25 січня посадовцям було повідомлено про підозру. Проте як зазначили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури депутат може вийти зі слідчого ізолятора в разі внесення застави у 1 мільйон 879 тисяч гривень.

Строк дії запобіжного заходу - до 24 березня 2023 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, НАБУ і САП затримали мера Рені на Одещині Ігоря Плєхова і депутата міськради за підозрою в отриманні хабаря. Слідчий суддя ВАКС обрав підозрюваним запобіжні заходи.