Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикорпуционной прокуратуры завершили расследование мэра и депутата из Одесчины. Их подозревают в полученных неправомерных выгодах.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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"По данным следствия, депутат в сговоре с мэром одного из городов Одесчины захотели получить 100 тыс. долл. США за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду. 24 января 2023 под время получения первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили. На следующий день им сообщили о подозрении", — говорится в сообщении.
Как напомнили в НАБУ, 24 января 2023 года при получении первого транша в 50 тыс. дол. США чиновников разоблачили. Их действия квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины.
25 января должностным лицам было доложено о подозрении. Однако, как отметили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат может выйти из следственного изолятора в случае внесения залога в 1 миллион 879 тысяч гривен.
Срок действия меры пресечения — до 24 марта 2023 года.
В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы;
- воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, НАБУ и САП задержали мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. Следователь судья ВАКС избрал подозреваемым меры пресечения.