Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт
В Одесі судять військовослужбовця тероборони. Причина — відмовився їхати на фронт.
Про це стало відомо з Єдиного держреєстру судових рішень.
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Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави військовослужбовцю обрали у Київському райсуді Одеси.
За даними слідства чоловік відмовився їхати служити на Донеччину. Військовий з міста Роздільна — кулеметник однієї з бригад на Одещині. Чоловік за наказом повинен був на своєму авто виїхати в район виконання бойових завдань, але він відмовився.
Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 402 Кримінального кодексу України.
У Київському райсуді Одеси бійцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 квітня 2023 року з правом внесення застави у 214 720 гривень.
Тим часом видання Думська повідомляє, що мова йде про депутата Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голову бюджетної комісії зборів — Володимира Нестєрова.
За інформацією видання, Володимир Нестєров — колишній керівник і бенефіціар компанії "Нест-груп", співзасновник громадської організації "Край". Його мобілізували в лютому 2022 року і призначили на посаду командира стрілецького відділення у званні "старший сержант".
21 лютого 2023 року підрозділ, у якому проходив службу Нестєров, отримав наказ виїхати на своєму транспорті в район виконання бойових завдань на сході України. Військовослужбовці робити це відмовилися, і ними зайнялися військові контррозвідники та слідчі ДБР.