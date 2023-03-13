Суд над бійцем ТРО в Одесі

Військовому обрали запобіжний захід

В Одесі судять військовослужбовця тероборони. Причина — відмовився їхати на фронт.

Про це стало відомо з Єдиного держреєстру судових рішень.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави військовослужбовцю обрали у Київському райсуді Одеси.

За даними слідства чоловік відмовився їхати служити на Донеччину. Військовий з міста Роздільна — кулеметник однієї з бригад на Одещині. Чоловік за наказом повинен був на своєму авто виїхати в район виконання бойових завдань, але він відмовився.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 402 Кримінального кодексу України.

У Київському райсуді Одеси бійцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 квітня 2023 року з правом внесення застави у 214 720 гривень.

Тим часом видання Думська повідомляє, що мова йде про депутата Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голову бюджетної комісії зборів — Володимира Нестєрова.

За інформацією видання, Володимир Нестєров — колишній керівник і бенефіціар компанії "Нест-груп", співзасновник громадської організації "Край". Його мобілізували в лютому 2022 року і призначили на посаду командира стрілецького відділення у званні "старший сержант".

21 лютого 2023 року підрозділ, у якому проходив службу Нестєров, отримав наказ виїхати на своєму транспорті в район виконання бойових завдань на сході України. Військовослужбовці робити це відмовилися, і ними зайнялися військові контррозвідники та слідчі ДБР.