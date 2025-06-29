Одесситку осудили за оправдание войны РФ против Украины

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Жительницу Одесской области осудили за публичную поддержку российской агрессии против Украины. Она выкладывала в соцсетях материалы, которые подрывали нацбезопасность и оправдывали войну.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Поддерживала Россию

По данным следствия, она сознательно публиковала в соцсетях материалы, содержащие символику российских оккупационных войск, а также тексты, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Часть постов дискредитировала Вооруженные силы Украины и содержала дезинформацию о ситуации на фронте.

Прокуроры доказали, что ее деятельность имела системный характер и представляла реальную угрозу для информационной безопасности государства. Женщина действовала по собственным убеждениям, не признавая вину на этапе следствия. Впрочем, во время судебного разбирательства она раскаялась.

Какое наказание за оправдание агрессии РФ

Суд признал ее виновной по статьям распространение материалов, подрывающих обороноспособность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В совокупности обвиняемая получила 5 лет лишения свободы. Однако женщина не попадет в тюрьму, но должна пройти испытательный срок продолжительностью 2 года. Если за этот период она не совершит нового преступления и выполнит возложенные обязанности, приговор будет считаться отбытым.

Напомним, в Харькове молодой человек добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, передавая им информацию об украинских военных. Также мы писали, что в Миргороде женщина в соцсети сообщала о местах вручения повесток работниками ТЦК.