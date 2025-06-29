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Головна Одеса Суд покарав одеситку за антиукраїнські дописи в інтернеті

Суд покарав одеситку за антиукраїнські дописи в інтернеті

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:45
Одеситку засудили за виправдовування війни РФ проти України
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Жительку Одещини засудили за публічну підтримку російської агресії проти України. Вона викладала в соцмережах матеріали, що підривали нацбезпеку та виправдовували війну. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Підтримувала Росію

За даними слідства, вона свідомо публікувала в соцмережах матеріали, що містили символіку російських окупаційних військ, а також тексти, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Частина постів дискредитувала Збройні сили України та містила дезінформацію щодо ситуації на фронті.

Прокурори довели, що її діяльність мала системний характер і становила реальну загрозу для інформаційної безпеки держави. Жінка діяла з власних переконань, не визнаючи провину на етапі слідства. Утім, під час судового розгляду вона розкаялася.

Яке покарання за виправдовування агресії РФ

Суд визнав її винною за статтями поширення матеріалів, що підривають обороноздатність України та виправдовування збройної агресії РФ.

У сукупності обвинувачена отримала 5 років позбавлення волі. Однак жінка не потрапить до в’язниці, але мусить пройти іспитовий строк тривалістю 2 роки. Якщо за цей період вона не вчинить нового злочину й виконає покладені обов’язки, вирок вважатиметься відбутим.

Нагадаємо, у Харкові молодик добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Також ми писали, що у Миргороді жінка в соцмережі повідомляла про місця вручення повісток працівниками ТЦК. 

Одеса Одеська область Новини Одеси війна зрада судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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