Україна
Судья из Одессы задекларировала BMW и подарки на сотни тысяч грн

Судья из Одессы задекларировала BMW и подарки на сотни тысяч грн

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 15:20
обновлено: 14:52
Судья Одесского ОАС задекларировала BMW и большие подарки
Судья Любовь Токмилова. Фото: Одесский окружной административный суд

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова приобрела роскошный BMW. А также получила крупные денежные подарки от матери. Кроме этого, судья продала движимое имущество и задекларировала квартиры в Одессе и Турции.

Об этом Новости.LIVE узнали из декларации судьи.

Состояние судьи

В октябре 2025 года судья Токмилова приобрела BMW X6 xDrive 30d M Sport (2025) за 4,65 млн грн. Кроме этого, она получила денежный подарок в размере 800 тыс. грн от матери Галины Андрушковой. В тот же период судья продала движимое имущество, получив от этого более 1,7 млн грн. Ранее, в 2022 году, мать судьи подарила ей 2,5 млн грн на покупку квартиры в Турции площадью 40 кв. м. Тогда же Андрушкова приобрела себе квартиру в Одессе площадью 70 кв. м, где сейчас живет судья. Согласно данным аналитической системы YouControl, Галина Андрушкова руководит компанией "Арго Девелопмент", основанной гражданами РФ.

Судья также имеет в собственности квартиры в Южном (23,2 кв. м) и пользуется имуществом матери в Одессе. Кроме BMW X6, в декларации упоминаются автомобили Toyota Yaris (2006) и BMW X4 (2021), один из которых возможно продан. Сбережения судьи составляют 10 тыс. долларов США наличными и 153 грн в банке.

Напомним, мы сообщали, что главе Одесского облсовета сообщили о подозрении, из-за неправильной информации в декларации. Также мы писали о том, как оформить и зарегистрировать домовую книгу.

декларация Одесса Одесская область судьи Новости Одессы деньги
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
