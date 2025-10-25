Судья Одесского ОАС задекларировала BMW и большие подарки

Судья Любовь Токмилова. Фото: Одесский окружной административный суд

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова приобрела роскошный BMW. А также получила крупные денежные подарки от матери. Кроме этого, судья продала движимое имущество и задекларировала квартиры в Одессе и Турции.

Об этом Новости.LIVE узнали из декларации судьи.

Состояние судьи

В октябре 2025 года судья Токмилова приобрела BMW X6 xDrive 30d M Sport (2025) за 4,65 млн грн. Кроме этого, она получила денежный подарок в размере 800 тыс. грн от матери Галины Андрушковой. В тот же период судья продала движимое имущество, получив от этого более 1,7 млн грн. Ранее, в 2022 году, мать судьи подарила ей 2,5 млн грн на покупку квартиры в Турции площадью 40 кв. м. Тогда же Андрушкова приобрела себе квартиру в Одессе площадью 70 кв. м, где сейчас живет судья. Согласно данным аналитической системы YouControl, Галина Андрушкова руководит компанией "Арго Девелопмент", основанной гражданами РФ.

Судья также имеет в собственности квартиры в Южном (23,2 кв. м) и пользуется имуществом матери в Одессе. Кроме BMW X6, в декларации упоминаются автомобили Toyota Yaris (2006) и BMW X4 (2021), один из которых возможно продан. Сбережения судьи составляют 10 тыс. долларов США наличными и 153 грн в банке.

Напомним, мы сообщали, что главе Одесского облсовета сообщили о подозрении, из-за неправильной информации в декларации.