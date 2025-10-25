Суддя Одеського ОАС задекларувала BMW та великі подарунки

Суддя Любов Токмілова. Фото: Одеський окружний адміністративний суд

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Любов Токмілова придбала розкішний BMW. А також отримала великі грошові подарунки від матері. Крім цього, суддя продала рухоме майно та задекларувала квартири в Одесі та Туреччині.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації судді.

Статки судді

У жовтні 2025 року суддя Токмілова придбала BMW X6 xDrive 30d M Sport (2025) за 4,65 млн грн. Окрім цього, вона отримала грошовий подарунок у розмірі 800 тис. грн від матері Галини Андрушкової. У той же період суддя продала рухоме майно, отримавши від цього понад 1,7 млн грн. Раніше, у 2022 році, мати судді подарувала їй 2,5 млн грн на купівлю квартири в Туреччині площею 40 кв. м. Тоді ж Андрушкова придбала собі квартиру в Одесі площею 70 кв. м, де нині мешкає суддя. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Галина Андрушкова керує компанією "Арго Девелопмент", заснованою громадянами РФ.

Суддя також має у власності квартири в Південному (23,2 кв. м) та користується майном матері в Одесі. Крім BMW X6, у декларації згадуються автомобілі Toyota Yaris (2006) та BMW X4 (2021), один із яких можливо продано. Заощадження судді становлять 10 тис. доларів США готівкою та 153 грн у банку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що голові Одеської облради повідомили про підозру, через неправильну інформацію у декларації.