Судей райсуда Одессы признаны неблагочестивыми: дела Чванкина и Куриленко

Судья бьет молоточком. Иллюстративное фото: Freepik

Сразу два судьи Киевского районного суда Одессы признаны не соответствующими критериям добропорядочности и профессиональной этики. Речь идет о главе суда Сергее Чванкине и судье Оксане Куриленко.

Такой вердикт обнародовал Общественный совет добропорядочности(ОСД), независимый орган при Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Претензии к Сергею Чванкину

Общественный совет добропорядочности отметил отсутствие убедительной информации об источниках происхождения имущества Чванкина, его расходах и благах. В частности, покупка квартиры в 1999 году, которую он приобрел еще будучи студентом и не имея таких доходов. Договор купли-продажи Чванкин узаконил только в 2013 году, когда уже возглавлял суд. Отметим, что информация о доходах судьи есть только от 2001 года.

Доход судьи Чванкина. Фото: скриншот

Чванкин продолжал покупать много недвижимости, не объясняя происхождение средств. С 2017 года он проживает в садовом доме площадью 336,6 кв. м, который купила его теща за 1 827 710 гривен, что по официальному курсу НБУ составляло 68 521 доллар, хотя оценочная стоимость дома была значительно выше. Чванкин утверждал, что родители его жены имели значительные накопления от продажи овощей из огорода за 30 лет.

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин. Фото: Киевский райсуд Одессы

"Общественный совет добропорядочности критически оценивает и эти объяснения, поскольку отсутствуют какие-либо упоминания об указанной деятельности его тестем или тещей, кроме как в объяснениях судьи, судья не предоставил никаких подтверждающих документов этим утверждениям, а также у тестя и тещи судьи официально отсутствует не только сельскохозяйственная техника, но и любые транспортные средства для того, чтобы не только выращивать сельскохозяйственную продукцию, но и реализовывать ее хотя бы для собственного финансового обеспечения", — говорится в решении ОСД.

Нарушения Оксаны Куриленко

Судья Оксана Куриленко также признана не отвечающей критериям добропорядочности и профессиональной этики. В 2011 и 2012 годах Куриленко выносила судебные решения, находясь официально в отпуске. Кроме того, в ведомстве считают, что Куриленко может иметь собственные интересы от рассмотрения некоторых дел.

Судья Киевского районного суда Одессы Оксана Куриленко. Фото: Киевский райсуд Одессы

"Также есть обоснованные сомнения относительно независимости судьи с учетом удовлетворения ею иска главы Киевского районного суда г. Одессы, то есть суда, где работала сама Куриленко. Иск судья рассмотрела всего через 4 дня после его подачи, единолично и без участия сторон", — говорится в решении ОСД.

Незадекларированные доходы судьи

Куриленко также приобрела автомобиль Toyota RAV 4 за миллион гривен, не указав продавца в декларации. В 2010 году она выдала мужу доверенность на контейнерное место, которое позже он продал за 1,2 млн грн без указания в декларациях.

"ГРД критически относится к факту получения сыном судьи в подарок имущества, поскольку оно приобретено от постороннего для него лица, в период, когда судья совершала правосудие" , — пишет ОСД.

В 2013 году ее сын получил в подарок часть старого дачного дома, на месте которого впоследствии появился особняк площадью 310,2 кв. м. В 2014 году сын получил бесплатно земельный участок под домом. Источники финансирования этой застройки остаются неизвестными.

Напомним, что на двоих судей Одессы подал жалобы областной прокурор. Под прицелом стражей порядка оказались председатель Приморского районного суда Сергей Кичмаренко и судья Киевского районного суда Юлия Федулеева. Они подозреваются в многочисленных нарушениях и злоупотреблении служебным положением.