Суддів райсуду Одеси визнано недоброчесними: справи Чванкіна та Куриленко

Суддя б'є молоточком. Ілюстративне фото: Freepik

Одразу двох суддів Київського районного суду Одеси визнано такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Мова йде про голову суду Сергія Чванкіна та суддю Оксану Куриленко.

Такий вердикт оприлюднила Громадська рада доброчесності (ГРД), незалежний орган при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

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Претензії до Сергія Чванкіна

Громадська рада доброчесності відзначила відсутність переконливої інформації про джерела походження майна Чванкіна, його витрат і благ. Зокрема, покупка квартири в 1999 році, яку він придбав ще будучи студентом і не маючи таких доходів. Договір купівлі-продажу Чванкін узаконив лише в 2013 році, коли вже очолював суд. Зазначимо, що інформація про доходи судді є лише з 2001 року.

Доход судді Чванкіна. Фото: скриншот

Чванкін продовжував купувати багато нерухомості, не пояснюючи походження коштів. З 2017 року він проживає в "садовому домі" площею 336,6 кв. м, який купила його теща за 1 827 710 гривень, що за офіційним курсом НБУ становило 68 521 долар, хоча оціночна вартість будинку була значно вищою. Чванкін стверджував, що батьки його дружини мали значні накопичення від продажу овочів з городу за 30 років.

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін. Фото: Київський райсуд Одеси

"Громадська рада доброчесності критично оцінює й ці пояснення, оскільки відсутні будь-які згадки про зазначену діяльність його тестем чи тещею, крім як у поясненнях судді, суддя не надав жодних підтверджувальних документів цим твердженням, а також у тестя та тещі судді офіційно відсутня не лише сільськогосподарська техніка, але й будь-які транспортні засоби для того, щоби не лише вирощувати сільськогосподарську продукцію, але й реалізовувати її хоча б для власного фінансового забезпечення", — йдеться у рішенні ГРД.

Порушення Оксани Куриленко

Суддя Оксана Куриленко також визнана такою, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. У 2011 та 2012 роках Куриленко виносила судові рішення, перебуваючи офіційно у відпустці. Окрім цього, у відомстві вважають, що Куриленко може мати власні інтереси від розгляду деяких справ.

Суддя Київського районного суду Одеси Оксана куриленко. Фото: Київський райсуд Одеси

"Також є обґрунтовані сумніви щодо незалежності судді з огляду на задоволення нею позову голови Київського районного суду м. Одеси, тобто суду, де працювала сама Куриленко. Позов суддя розглянула всього за 4 дні після його подання, одноосібно та без участі сторін",— йдеться у рішенні ГРД.

Незадекларовані прибутки судді

Куриленко також придбала автомобіль Toyota RAV 4 за мільйон гривень, не вказавши продавця в декларації. У 2010 році вона видала чоловіку довіреність на контейнерне місце, яке він пізніше продав за 1,2 млн грн без зазначення в деклараціях.

"ГРД критично ставиться до факту отримання сином судді у подарунок майна, оскільки воно набуте від сторонньої для нього особи, в період, коли суддя здійснювала правосуддя", — пише ГРД.

У 2013 році її син отримав у подарунок частину старого дачного будинку, на місці якого згодом з'явився особняк площею 310,2 кв. м. У 2014 році син отримав безкоштовно земельну ділянку під будинком. Джерела фінансування цієї забудови залишаються невідомими.

Нагадаємо, що на двох суддів Одеси подав скарги обласний прокурор. Під прицілом правоохоронців опинились голова Приморського районного суду Сергій Кічмаренко та суддя Київського районного суду Юлія Федулеєва. Вони підозрюються у численних порушення та зловживанні службовим становищем.