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На двох суддів Одеси подав скарги обласний прокурор — у чому причина

28 червня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скарги на суддів Одеси: у чому звинувачуються правники
Суддя Сергій Кічмаренко. Фото: Правотворець
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурор Одеської області Ігор Домущей подав дисциплінарні скарги на голову Приморського районного суду Сергія Кічмаренка та суддю Київського районного суду Юлію Федулеєву. Ці заяви стосуються численних порушень та зловживань у судових процесах, які викликали значний резонанс.

Про це йдеться на сайті Вищої Ради Правосудя України.

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Скарги на Сергія Кічмаренка

Сергія Кічмаренко потрапив у поле зору через справу "золотих труб Тарпана" (Глибоководний випуск), пов’язану з розкраданням коштів на суму майже 600 млн грн. Суддю звинувачують у порушенні принципів рівності учасників процесу, прояві неетичної поведінки, що підриває авторитет правосуддя.

Акт ВПР проти Кічмаренка
Акт проти судді Сергія Кічмаренка. Фото: скриншот

Скарги на Юлію Федулеєву

Юлія Федулеєва піддалася дисциплінарним скаргам через чотири справи. Вона відпустила під домашній арешт Івана Аблова, якого звинувачують у вбивстві, та Анатолія Хмельковського, затриманого за хабар у 20 тис. доларів. Також Федулеєву звинувачують у затягуванні розгляду справи про арешти майна Ізмаїльського порту та саботажі у справі про хабар у Болградському райвідділі.

"Федулєєва призначила до розгляду клопотання про арешт майна, у тому числі будинки підозрюваного через 9 днів, порушуючи с.1 ст. 172 ( пізніше двох днів) і потім необґрунтовано повернула клопотання на доопрацювання. Саме тоді все майно було переоформлено", — пише журналістка Ірина Гриб на своєму телеграм-каналі.

Судові справи на Одещині

Ми писали, що одеський суд задовольнив позов власника компанії KADORR Аднана Ківана до мера Одеси Геннадія Труханова. Усі твердження, що говорив міський голова про Ківана, визнані судом неправдивими, і тепер Труханов має особисто їх спростувати.

Також ми повідомляли, що Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь", який змушував бійців будувати для нього маєток. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Ярмолу, якому призначили заставу у 2 млн грн.

Додамо, що компанії "Ростдорстрой" за рішенням суду відмовлено у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману. Роботи були оцінені у понад 60 млн грн.

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