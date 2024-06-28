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На двух судей Одессы подал жалобы областной прокурор — в чем причина

28 июня 2024 14:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жалобы на судей Одессы: в чем обвиняются юристы
Судья Сергей Кичмаренко. Фото: Правотворец
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокурор Одесской области Игорь Домущий подал дисциплинарные жалобы на председателя Приморского районного суда Сергея Кичмаренко и судью Киевского районного суда Юлию Федулееву. Эти заявления касаются многочисленных нарушений и злоупотреблений в судебных процессах, вызвавших значительный резонанс.

Об этом говорится на сайте Высшего Совета Правосудия Украины.

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Жалобы на Сергея Кичмаренко

Сергей Кичмаренко попал в поле зрения из-за дела "золотых труб Тарпана" (Глубоководный выпуск), связанного с хищением средств на сумму почти 600 млн грн. Судью обвиняют в нарушении принципов равенства участников процесса, проявлении неэтичного поведения, что подрывает авторитет правосудия.

Акт ВПР против Кичмаренко
Акт против судьи Сергея Кичмаренко. Фото: скриншот

Жалобы на Юлию Федулееву

Юлия Федулеева подверглась дисциплинарным жалобам через четыре дела. Она отпустила под домашний арест Ивана Аблова, обвиняемого в убийстве, и Анатолия Хмельницкого, задержанного за взятку в 20 тыс. долларов. Также Федулеева обвиняется в затягивании рассмотрения дела об арестах имущества Измаильского порта и саботаже по делу о взятках в Болградском райотделе.

"Федулеева назначила к рассмотрению ходатайство об аресте имущества, в том числе дома подозреваемого через 9 дней, нарушая с.1 ст. 172 (не позднее двух дней) и затем необоснованно вернула ходатайство на доработку. Именно тогда все имущество было переоформлено" , — пишет журналистка Ирина Гриб на своем телеграмм-канале.

Судебные дела в Одесской области

Мы писали, что одесский суд удовлетворил иск владельца компании KADORR Аднана Кивана к мэру Одессы Геннадию Труханову. Все утверждения, которые говорил городской голова о Киване, признаны судом ложными, и теперь Труханов должен лично их опровергнуть.

Также мы сообщали, что Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг", который заставлял бойцов строить для него имение. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Ярмоле, которому назначили залог в 2 млн грн.

Добавим, что компании "Ростдорстрой" по решению суда отказано в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Работы были оценены более чем в 60 млн грн.

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